Bowens Gemini 750PRO BW-3935EUR моноблок

Описание

Bowens Gemini Pro – серия моноблоков с улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности, созданная для профессиональных фотографов, работающих в различных областях фотографии.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Они обладают всеми достоинствами моноблоков Gemini R, такими как возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, и при этом имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно Gemini Pro снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Остановить мгновенье!Если Вы работаете в fashion-фотографии и снимаете моделей в движении, моноблоки Gemini Pro помогут вам "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 750Pro – 1/2900 секунды (для сравнения - 1/900 у Gemini 500R). Краткая длительность импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая может быть легко заменена пользователем.

Система, которую можно использовать действительно везде!Совместимость с батарейными блоками Travelpak позволяет использовать моноблоки Gemini там, где недоступна электросеть. С Gemini Pro вы сможете работать в студии любой точки мира, с любым напряжением в сети.

Больше времени для творчества!Коммерческие фотографы знают, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, оставляя вам больше времени для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики:Мощность – 750 ДжВедущее число (1м/100 ISO) – 104Длительность импульса (t=0.5) – 1/2300Время готовности (100%) – 1,5 секРегулировка мощности С шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступенейРежимы пилотного света - выкл/независимый/полный/пропорциональныйЦифровой дисплей – ДаИндикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестированияСовместимость с картами радиосинхронизации – ДаПитание 110/220 ВАвтосброс – ДаСовместимость с пультом ДУ – ДаОхлаждение – ДаЦветовая температура – 5600K (±300K)Защита электросхемы – ДаНапряжение на синхроконтактах 5V DCПотребляемый ток 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60HzВозможность автономного питания от Travelpak – ДаСтабилизация напряжения ±0.5%Световая индикация готовности – ДаЗвуковая индикация готовности – ДаШирина 170 ммДлина 410 ммВысота 133 мм

Вес 4.0 кг