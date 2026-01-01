Bowens Gemini 500Pro BW-3925EUR моноблок

Bowens Gemini Pro – серия моноблоков создана специально для профессиональных фотографов. Отличается улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности.
Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Они обладают всеми достоинствами моноблоков Gemini R: предусмотренная возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard. Моноблоки Gemini Pro имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.
Фотографы, работающие в fashion-фотографии и снимающие моделей в движении, с помощью моноблоков Gemini Pro могут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 500Pro составляет 1/2900 секунды, что существенно лучше в сравнении с Gemini 500R, длительной импульса которого 1/900. Краткость импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая при необходимости меняется пользователем.
Моноблоки Gemini могут быть использованы там, нде нет электросети, потому что полностью совместимы с батарейными блоками Travelpak. С Gemini Pro фотограф может работать в любой точке мира и не зависить от напряжения в сети.
Очень многие коммерческие фотографы согласятся, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, экономя временя для создания потрясающих фотографий.
Технические характеристики:
- Мощность – 500 Дж
- Ведущее число (1м/100 ISO) – 85
- Длительность импульса (t=0.5) – 1/2900
- Время готовности (100%) – 1,1 сек
- Регулировка мощности с шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступеней
- Режимы пилотного света - выкл/независимый/полный/пропорциональный
- Цифровой дисплей – да
- Индикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестирования
- Совместимость с картами радиосинхронизации – да
- Питание 110/220 В
- Автосброс – да
- Совместимость с пультом ДУ – да
- Охлаждение – да
- Цветовая температура – 5600K (±300K)
- Защита электросхемы – Дда
- Напряжение на синхроконтактах 5V DC
- Потребляемый ток 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60Hz
- Возможность автономного питания от Travelpak – да
- Стабилизация напряжения ±0,5%
- Световая индикация готовности – да
- Звуковая индикация готовности – да
- Ширина 170 мм
- Длина 396 мм
- Высота 133 мм
- Вес 3,5 кг