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Bowens Gemini 500Pro BW-3925EUR моноблок

Bowens Gemini 500Pro BW-3925EUR моноблок

Bowens
Артикул: FTR-477

Gemini 500Pro – моноблок с длительностью импульса 1/2900 секунды, мощностью 500 Дж и возможностью работать в студии в любой точке мира с любым напряжением в сети.

Описание

Bowens Gemini Pro – серия моноблоков создана специально для профессиональных фотографов. Отличается улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Они обладают всеми достоинствами моноблоков Gemini R: предусмотренная возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard. Моноблоки Gemini Pro  имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Фотографы, работающие в fashion-фотографии и снимающие моделей в движении, с помощью моноблоков Gemini Pro могут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 500Pro составляет 1/2900 секунды, что существенно лучше в сравнении с Gemini 500R, длительной импульса которого 1/900. Краткость импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая при необходимости меняется пользователем.

Моноблоки Gemini могут быть использованы там, нде нет электросети, потому что полностью совместимы с батарейными блоками Travelpak.  С Gemini Pro фотограф может работать в любой точке мира и не зависить от напряжения в сети.

Очень многие коммерческие фотографы согласятся, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, экономя временя для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики:

  • Мощность – 500 Дж
  • Ведущее число (1м/100 ISO) – 85
  • Длительность импульса (t=0.5) – 1/2900
  • Время готовности (100%) – 1,1 сек
  • Регулировка мощности с шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступеней
  • Режимы пилотного света - выкл/независимый/полный/пропорциональный
  • Цифровой дисплей – да
  • Индикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестирования
  • Совместимость с картами радиосинхронизации – да
  • Питание 110/220 В
  • Автосброс – да
  • Совместимость с пультом ДУ – да
  • Охлаждение – да
  • Цветовая температура – 5600K (±300K)
  • Защита электросхемы – Дда
  • Напряжение на синхроконтактах 5V DC
  • Потребляемый ток 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60Hz
  • Возможность автономного питания от Travelpak – да
  • Стабилизация напряжения ±0,5%
  • Световая индикация готовности – да
  • Звуковая индикация готовности – да
  • Ширина 170 мм
  • Длина 396 мм
  • Высота 133 мм
  • Вес 3,5 кг

 

Комплектация

  • Моноблок
  • Защитный колпак
  • Шнур питания
  • Лампа импульсная
  • Лампа пилотная

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

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