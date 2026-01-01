Bowens Gemini 500Pro BW-3925EUR моноблок

Описание

Bowens Gemini Pro – серия моноблоков создана специально для профессиональных фотографов. Отличается улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Они обладают всеми достоинствами моноблоков Gemini R: предусмотренная возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard. Моноблоки Gemini Pro имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Фотографы, работающие в fashion-фотографии и снимающие моделей в движении, с помощью моноблоков Gemini Pro могут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 500Pro составляет 1/2900 секунды, что существенно лучше в сравнении с Gemini 500R, длительной импульса которого 1/900. Краткость импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая при необходимости меняется пользователем.

Моноблоки Gemini могут быть использованы там, нде нет электросети, потому что полностью совместимы с батарейными блоками Travelpak. С Gemini Pro фотограф может работать в любой точке мира и не зависить от напряжения в сети.

Очень многие коммерческие фотографы согласятся, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, экономя временя для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики: