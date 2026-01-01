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Bowens Gemini 1500PRO BW-3955EUR моноблок

Bowens Gemini 1500PRO BW-3955EUR моноблок

Bowens
Артикул: FTR-480

Gemini 1500Pro имеет длительность импульса – 1/1400 секунды, мощность 1500 Дж и возможность работать в студии в любой точке мира.

Описание

Bowens Gemini Pro – это серия моноблоков с улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности. Серия создана специально для профессиональных фотографов, работающих в различных областях фотографии.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Все они обладают достоинствами моноблоков Gemini R, такими как возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, и при этом имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно Gemini Pro снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Если вы работаете в fashion-фотографии и снимаете моделей в движении, моноблоки Gemini Pro помогут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 1000Pro составляет 1/2100 секунды. Краткая длительность импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая может быть легко заменена пользователем.Совместимость с батарейными блоками Travelpak позволяет использовать моноблоки Gemini там, где недоступна электросеть. С Gemini Pro вы сможете работать в студии любой точки мира, с любым напряжением в сети.Коммерческие фотографы знают, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, оставляя вам больше времени для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики:

  • мощность – 1500 Дж
  • ведущее число (1м/100 ISO) – 150
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/1400
  • время готовности (100%) – 2,8 сек
  • регулировка мощности с шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступеней
  • режимы пилотного света – выкл/независимый/полный/пропорциональный
  • цифровой дисплей – да
  • индикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестирования
  • совместимость с картами радиосинхронизации – да
  • питание 110/220 В
  • автосброс – да
  • совместимость с пультом ДУ – да
  • охлаждение – да
  • цветовая температура – 5600K (±300K)
  • защита электросхемы – да
  • напряжение на синхроконтактах – 5V DC
  • потребляемый ток – 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60Hz
  • возможность автономного питания от Travelpak – да
  • стабилизация напряжения – ±0,5%
  • световая индикация готовности – да
  • звуковая индикация готовности – да
  • параметры (ШхДхВ), мм – 170х519х133
  • вес 5,0 кг

 

Комплектация

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

 

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