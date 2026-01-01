Bowens Gemini 1500PRO BW-3955EUR моноблок

Описание

Bowens Gemini Pro – это серия моноблоков с улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности. Серия создана специально для профессиональных фотографов, работающих в различных областях фотографии.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Все они обладают достоинствами моноблоков Gemini R, такими как возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, и при этом имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно Gemini Pro снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Если вы работаете в fashion-фотографии и снимаете моделей в движении, моноблоки Gemini Pro помогут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 1000Pro составляет 1/2100 секунды. Краткая длительность импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая может быть легко заменена пользователем.Совместимость с батарейными блоками Travelpak позволяет использовать моноблоки Gemini там, где недоступна электросеть. С Gemini Pro вы сможете работать в студии любой точки мира, с любым напряжением в сети.Коммерческие фотографы знают, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, оставляя вам больше времени для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики: