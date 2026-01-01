Bowens Gemini 1500PRO BW-3955EUR моноблок

Bowens Gemini Pro – это серия моноблоков с улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности. Серия создана специально для профессиональных фотографов, работающих в различных областях фотографии.
Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Все они обладают достоинствами моноблоков Gemini R, такими как возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, и при этом имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно Gemini Pro снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.
Если вы работаете в fashion-фотографии и снимаете моделей в движении, моноблоки Gemini Pro помогут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 1000Pro составляет 1/2100 секунды. Краткая длительность импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая может быть легко заменена пользователем.Совместимость с батарейными блоками Travelpak позволяет использовать моноблоки Gemini там, где недоступна электросеть. С Gemini Pro вы сможете работать в студии любой точки мира, с любым напряжением в сети.Коммерческие фотографы знают, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, оставляя вам больше времени для создания потрясающих фотографий.
Технические характеристики:
- мощность – 1500 Дж
- ведущее число (1м/100 ISO) – 150
- длительность импульса (t=0,5) – 1/1400
- время готовности (100%) – 2,8 сек
- регулировка мощности с шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступеней
- режимы пилотного света – выкл/независимый/полный/пропорциональный
- цифровой дисплей – да
- индикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестирования
- совместимость с картами радиосинхронизации – да
- питание 110/220 В
- автосброс – да
- совместимость с пультом ДУ – да
- охлаждение – да
- цветовая температура – 5600K (±300K)
- защита электросхемы – да
- напряжение на синхроконтактах – 5V DC
- потребляемый ток – 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60Hz
- возможность автономного питания от Travelpak – да
- стабилизация напряжения – ±0,5%
- световая индикация готовности – да
- звуковая индикация готовности – да
- параметры (ШхДхВ), мм – 170х519х133
- вес 5,0 кг