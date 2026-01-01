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Bowens Gemini 1000PRO BW-3945EUR моноблок

Bowens Gemini 1000PRO BW-3945EUR моноблок

Bowens
Артикул: FTR-479

Gemini 1000Pro имеет длительность импульса – 1/2100 секунды, мощность 1000 Дж и возможность работать в студии в любой точке мира с любым напряжением в сети.

Описание

Bowens Gemini Pro – это серия моноблоков с улучшенными характеристиками длительности импульса и времени готовности. Серия создана специально для профессиональных фотографов, работающих в различных областях фотографии.

Моноблоки Gemini Pro доступны в четырех модификациях с мощностями от 500 до 1500 Дж. Все они обладают достоинствами моноблоков Gemini R, такими как возможность автономной работы от аккумуляторных блоков Travelpak и совместимость с картами радиосинхронизации Pulsar/PocketWizard, и при этом имеют более краткие длительность импульса и время готовности. Дополнительно Gemini Pro снабжены системой автоматического распознавания напряжения питания, позволяющей работать с ними практически в любой точке мира.

Если вы работаете в fashion-фотографии и снимаете моделей в движении, моноблоки Gemini Pro помогут "заморозить" картинку. Длительность импульса Gemini 1000Pro составляет 1/2100 секунды. Краткая длительность импульса достигается за счет использования трехэлектродной импульсной лампы, которая может быть легко заменена пользователем.Совместимость с батарейными блоками Travelpak позволяет использовать моноблоки Gemini там, где недоступна электросеть. С Gemini Pro вы сможете работать в студии любой точки мира, с любым напряжением в сети.Коммерческие фотографы знают, что время – деньги. Моноблоки Gemini Pro перезаряжаются быстрее всех предыдущих моделей, оставляя вам больше времени для создания потрясающих фотографий.

Технические характеристики:

Мощность – 1000 ДжВедущее число (1м/100 ISO) – 120Длительность импульса (t=0,5) – 1/1400Время готовности (100%) – 2,0 секРегулировка мощности с шагом 1/10 ступени, глубина регулировки мощности 7 ступенейРежимы пилотного света – выкл/независимый/полный/пропорциональныйЦифровой дисплей – даИндикация готовности – звуковая/пилотным светом/подсветка кнопки тестированияСовместимость с картами радиосинхронизации – даПитание 110/220 ВАвтосброс – даСовместимость с пультом ДУ – даОхлаждение – даЦветовая температура – 5600K (±300K)Защита электросхемы – даНапряжение на синхроконтактах 5V DCПотребляемый ток 190-250V AC 50Hz, 90-130V AC 60HzВозможность автономного питания от Travelpak – даСтабилизация напряжения ±0,5%Световая индикация готовности – даЗвуковая индикация готовности – даШирина 170 ммДлина 459 ммВысота 133 ммВес 4,5 кг 

Комплектация

Полезные ссылки:

Студийное оборудование Bowens International. История английского бренда.

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

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