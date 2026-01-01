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Bowens BW-3980EURO моноблок Gemini 400 RX

Bowens BW-3980EURO моноблок Gemini 400 RX

Bowens
Артикул: PSL-042

Bowens BW-3980EURO Gemini 400 RX – ультракомпактный моноблок со встроенной картой радиосинхронизации Pulsar Rx. Небольшой размер и прочность корпуса позволяют использовать импульсный осветитель с аккумуляторным блоком Travelpak на выездных съемках.

Описание

Gemini 400Rx с длительностью вспышки 1/1000 с готов к работе уже через 1 секунду после разрядки. Мощностью вспышки можно управлять с помощью пятиступенчатой шкалой, простой и точной, которая также пропорционально мощности контролирует пилотное освещение. Для этого достаточно нажать переключатель, чтобы изменить режим пилотного света с пропорционального на 100% или выключить его совсем при необходимости. Простота управления – ключевая особенность моноблока Gemini 400Rx.Gemini 400Rx – по-настоящему портативная студийная импульсная система освещения: питание от электросети в студии или за ее пределами с блоком Travelpak, обеспечивающим до 375 срабатываний на полной мощности на одной зарядке. 

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