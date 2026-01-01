Bowens BW-3980EURO моноблок Gemini 400 RX

Описание

Gemini 400Rx с длительностью вспышки 1/1000 с готов к работе уже через 1 секунду после разрядки. Мощностью вспышки можно управлять с помощью пятиступенчатой шкалой, простой и точной, которая также пропорционально мощности контролирует пилотное освещение. Для этого достаточно нажать переключатель, чтобы изменить режим пилотного света с пропорционального на 100% или выключить его совсем при необходимости. Простота управления – ключевая особенность моноблока Gemini 400Rx.Gemini 400Rx – по-настоящему портативная студийная импульсная система освещения: питание от электросети в студии или за ее пределами с блоком Travelpak, обеспечивающим до 375 срабатываний на полной мощности на одной зарядке.