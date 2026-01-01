Bowens Gemini 500C BW-3911EUR импульсный моноблок

Моноблок Gemini Classic 500C совместим с картами радиосинхронизации Pulsar и PocketWizard. Просто вставьте карту в слот на задней панели моноблока, а антенну – в разъем на его боковой поверхности. Это надежней, чем подключать к моноблоку внешний синхронизатор, так как Вы избавляетесь от проводного соединения принимающего устройства с осветительным прибором. Отдельная ручка управления позволяет установить произвольную яркость пилотного света, что бывает полезно, например, при съемке на низком уровне мощности вспышки. Также доступны режимы пропорциональности пилотного света импульсному и режим максимальной яркости.
Моноблоки Gemini Classic могут получать питание как от сети 220 В, так и от аккумуляторных блоков Travelpak. Ресурс автономной работы Gemini 500C – до 300 импульсов на полной мощности (см. технические характеристики аккумуляторных блоков Travelpak). Благодаря простоте управления, моноблоки Gemini Classic идеально подходят для использования в фотографических образовательных программах.
Параметры моноблока:
- проста использования и интуитивно понятное управление
- 5 ступеней управления мощностью
- совместимость с картой радиосинхронизации
- совместимость с аккумуляторным блоком Travelpak
- прочный металлический корпус
- отдельное управление пилотным светом
- 250-ваттная пилотная лампа
- автоматический режим экономии энергии
- низкое напряжение на синхроконтактах безопасно для цифровых камер