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Profoto B2 250 AirTTL Location Kit (901110) комплект выносных вспышек

Profoto B2 250 AirTTL Location Kit (901110) комплект выносных вспышек

Profoto
Артикул: OLE-0312

Profoto B2 250 AirTTL Location Kit (901110) – комплект, состоящий из двух выносных вспышек В2 и аккумуляторного генератора. Время перезарядки составляет всего 0,023–1,35 секунды. Длительность вспышки от 1/1000 до 1/15 000 секунды. Весь комплект упакован в специальную сумку для переноски, внутреннее пространство регулируется с помощью дивайдеров.

Описание

B2 250 AirTTL – простой в использовании и мощный аккумуляторный генератор. Его можно поместить в удобную сумку и повесить на плечо или на пояс во время съемки. К генератору можно подключить одну или две вспышки одновременно, в зависимости от решения поставленных задач.
B2 Head – легкая и компактная модель, ее можно установить на стойку или на крепеж камеры. Поддерживает полноценную работу в режиме TTL c камерами Canon и Nikon. 
 
Технические характеристики:
  • диапазон изменения мощности – 9-ти шаговый, 2,0–10,0; от 1 до 1/256
  • ведущее число (при ISO 100 на 2 м) – 32 и 2/10
  • емкость батареи, мА/ч – до 215
  • моделирующий свет, Вт – LED 9 (эквивалентен 50 Вт галогенному)
  • радиосинхронизация – AirTTL
  • размер генератора (с батареей), см – 16x8x17
  • вес генератора (с батареей), кг – 1,6
  • размер осветителя (без адаптера), см – 10 (диаметр)х10,3 (длина)
  • вес осветителя, кг – 0,7

Комплектация

  • Аккумуляторный генератор В2 250 AirTTL – 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор – 2 шт.
  • В2 выносная вспышка – 2 шт.
  • Зарядное устройство для аккумулятора – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.
  • Сумка для генератора – 1 шт.

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