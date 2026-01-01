Profoto B2 250 AirTTL Location Kit (901110) комплект выносных вспышек

Описание

B2 250 AirTTL – простой в использовании и мощный аккумуляторный генератор. Его можно поместить в удобную сумку и повесить на плечо или на пояс во время съемки. К генератору можно подключить одну или две вспышки одновременно, в зависимости от решения поставленных задач.

B2 Head – легкая и компактная модель, ее можно установить на стойку или на крепеж камеры. Поддерживает полноценную работу в режиме TTL c камерами Canon и Nikon.

Технические характеристики: