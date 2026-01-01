Profoto B2 250 AirTTL Location Kit (901110) комплект выносных вспышек

B2 250 AirTTL – простой в использовании и мощный аккумуляторный генератор. Его можно поместить в удобную сумку и повесить на плечо или на пояс во время съемки. К генератору можно подключить одну или две вспышки одновременно, в зависимости от решения поставленных задач.
B2 Head – легкая и компактная модель, ее можно установить на стойку или на крепеж камеры. Поддерживает полноценную работу в режиме TTL c камерами Canon и Nikon.
Технические характеристики:
- диапазон изменения мощности – 9-ти шаговый, 2,0–10,0; от 1 до 1/256
- ведущее число (при ISO 100 на 2 м) – 32 и 2/10
- емкость батареи, мА/ч – до 215
- моделирующий свет, Вт – LED 9 (эквивалентен 50 Вт галогенному)
- радиосинхронизация – AirTTL
- размер генератора (с батареей), см – 16x8x17
- вес генератора (с батареей), кг – 1,6
- размер осветителя (без адаптера), см – 10 (диаметр)х10,3 (длина)
- вес осветителя, кг – 0,7