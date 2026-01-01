Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB

Описание

Активное охлаждение обеспечивает хорошую продуктивность при низком шуме, всего в 20 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и LUX100 станет полностью бесшумным.

В комплектацию LUX100 входит специальная рукоятка с адаптером для двух батарей стандарта NP-F. С их помощью можно обеспечить автономное питание осветителя на мощности до 60 Вт. Также аксессуар имеет крепление для стойки, что позволяет снимать не только с рук, но и в студии.

Характеристики: