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Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB

Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2335

 Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB. Компактный моноблок в форме куба с тщательно продуманной конструкцией. Мощность в 100Вт и высоким индексом цветопередачи 95. Байонет Bowens даёт возможность установить любую соответствующую насадку. Поставляется с кейсом и рефлектором. Предусмотрено 12 FX режимов для видео. 

Описание

Активное охлаждение обеспечивает хорошую продуктивность при низком шуме, всего в 20 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и LUX100 станет полностью бесшумным.

В комплектацию LUX100 входит специальная рукоятка с адаптером для двух батарей стандарта NP-F. С их помощью можно обеспечить автономное питание осветителя на мощности до 60 Вт. Также аксессуар имеет крепление для стойки, что позволяет снимать не только с рук, но и в студии. 

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 100 Вт
  • Светодиоды : 1 шт
  • Диапазон цветовой температуры : 3200 - 5600 К
  • RGB режим : Нет
  • CRI : 95
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, Strobe, Explosion, Aurora, SOS, CCT Cycle, Breath
  • Яркость : 12188 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
  • Вход : 19В/5А
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Каналы : 256
  • Габариты : 120 × 120 × 125 мм
  • Вес : 699 г
  • Байонет насадки : Bowens
  • Уровень собственного шума : 25 дБ
  • Вес : 3800 г

Комплектация

  • осветитель
  • рукоятка - батарейный адаптер
  • отражатель
  • сетевой адаптер
  • кейс с кодовым замком

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