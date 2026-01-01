Yongnuo YNLUX100 KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB

Активное охлаждение обеспечивает хорошую продуктивность при низком шуме, всего в 20 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и LUX100 станет полностью бесшумным.
В комплектацию LUX100 входит специальная рукоятка с адаптером для двух батарей стандарта NP-F. С их помощью можно обеспечить автономное питание осветителя на мощности до 60 Вт. Также аксессуар имеет крепление для стойки, что позволяет снимать не только с рук, но и в студии.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 100 Вт
- Светодиоды : 1 шт
- Диапазон цветовой температуры : 3200 - 5600 К
- RGB режим : Нет
- CRI : 95
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, Strobe, Explosion, Aurora, SOS, CCT Cycle, Breath
- Яркость : 12188 лк
- Угол светового потока : 110 °
- Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
- Вход : 19В/5А
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Имеет крепление : 5/8"
- Каналы : 256
- Габариты : 120 × 120 × 125 мм
- Вес : 699 г
- Байонет насадки : Bowens
- Уровень собственного шума : 25 дБ
- Вес : 3800 г