YongNuo YN900 II осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K

Описание

Прибор оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время.

В отличие от предыдущей модели YN-900 данный осветитель оборудован поворотным кронштейном, позволяющим установленный на стойке прибор наклонять и поворачивать на 360 градусов.

Осветитель имеет беспроводной пульт ДУ и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от аккумуляторов NP-F серии таких как Sony NP-F NP-F750, NP-F550, NP-F950 или их аналогов (не входят в комплект), либо к нему можно подключать внешний блок питания (приобретается отдельно), например, YongNuo AC ADAPTER YN760.



Характеристики: