YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Описание

Цветовая температура осветителя изменяемая и регулируется в диапазоне от 3200 до 5500K. Уменьшение и увеличение температуры, также как и яркости, осуществляется с помощью диммера, расположенного на задней панели осветителя.

Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Высокий индекс цветопередачи CRI≥95 обеспечивает равномерное освещение без мерцаний и точную передачу цвета освещаемого объекта.

Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера YongNuo FJ-SW1202000E, так и от аккумулятора Sony NP-Fxxx (сетевой адаптер и аккумулятор в комплект не входят). Соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.

К прибору рекомендуются аккумуляторы Yongnuo максимальной емкостью 750 или 960 mAh. Аккумулятора NP-F750 хватает примерно на 120 минут работы при максимальной яркости свечения. Универсальный тип питания позволяет использовать прибор не только в студии, но и на съемках вне помещения.

Шторки ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания. Шторки изготовлены из легкого черного металла, с серебристой отражающей поверхностью на внутренней стороне.

Характеристики: