YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Цветовая температура осветителя изменяемая и регулируется в диапазоне от 3200 до 5500K. Уменьшение и увеличение температуры, также как и яркости, осуществляется с помощью диммера, расположенного на задней панели осветителя.
Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.
Высокий индекс цветопередачи CRI≥95 обеспечивает равномерное освещение без мерцаний и точную передачу цвета освещаемого объекта.
Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера YongNuo FJ-SW1202000E, так и от аккумулятора Sony NP-Fxxx (сетевой адаптер и аккумулятор в комплект не входят). Соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.
К прибору рекомендуются аккумуляторы Yongnuo максимальной емкостью 750 или 960 mAh. Аккумулятора NP-F750 хватает примерно на 120 минут работы при максимальной яркости свечения. Универсальный тип питания позволяет использовать прибор не только в студии, но и на съемках вне помещения.
Шторки ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания. Шторки изготовлены из легкого черного металла, с серебристой отражающей поверхностью на внутренней стороне.
Характеристики:
- количество светодиодов - 320
- цветовая температура, К - 3200-5500
- диммер - да
- световой поток - 2480 Лм
- мощность - 20W
- размер, см - 25,2x20x6,2
- угол освещения, град. - 55
- вес, кг - 0,78