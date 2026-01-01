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YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

YongNuo YN320 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-9883

YongNuo YN320 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Осветитель с U-образным кронштейном, с помощью которого можно изменять угол наклона по вертикали. Кронштейн может крепиться на стандартный башмак камеры или на стойку с резьбой 1/4".

Описание

Цветовая температура осветителя изменяемая и регулируется в диапазоне от 3200 до 5500K. Уменьшение и увеличение температуры, также как и яркости, осуществляется с помощью диммера, расположенного на задней панели осветителя.

Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Высокий индекс цветопередачи CRI≥95 обеспечивает равномерное освещение без мерцаний и точную передачу цвета освещаемого объекта.

Осветитель может работать как от сети переменного тока с помощью сетевого адаптера YongNuo FJ-SW1202000E, так и от аккумулятора Sony NP-Fxxx (сетевой адаптер и аккумулятор в комплект не входят). Соответствующий разъем расположен на задней панели прибора.

К прибору рекомендуются аккумуляторы Yongnuo максимальной емкостью 750 или 960 mAh. Аккумулятора NP-F750 хватает примерно на 120 минут работы при максимальной яркости свечения. Универсальный тип питания позволяет использовать прибор не только в студии, но и на съемках вне помещения.

Шторки ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания. Шторки изготовлены из легкого черного металла, с серебристой отражающей поверхностью на внутренней стороне.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 320
  • цветовая температура, К - 3200-5500
  • диммер - да 
  • световой поток - 2480 Лм
  • мощность - 20W
  • размер, см - 25,2x20x6,2
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, кг - 0,78

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