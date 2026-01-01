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YongNuo YN600 RGB 5500K SMD RGB+LED осветитель светодиодный для фото и видеокамер
YongNuo YN600 RGB 5500K SMD RGB+LED осветитель светодиодный для фото и видеокамер
YongNuo YN600 RGB 5500K SMD RGB+LED осветитель светодиодный для фото и видеокамер
YongNuo YN600 RGB 5500K SMD RGB+LED осветитель светодиодный для фото и видеокамер

YongNuo YN600 RGB 5500K SMD RGB+LED осветитель светодиодный для фото и видеокамер

Yongnuo
Артикул: NVF-7902

YongNuo YN-600 RGB 5500K SMD RGB+LED – светодиодный осветитель для фото и видеокамер, изготовленный на двух различных типах светодиодов. Цветовая температура, К – 5500.

Описание

Панель состоит из 360 светодиодов, которые имеют цветовую температуру 5500 К. Также на панели есть 110 SMD RGB светодиодов, которые могут светить вообще любым по цвету светом (цветовое пространство RGB). Причем регулировать обе группы светодиодов можно независимо.

В комплекте имеется беспроводной пульт ДУ, работающий на частоте 2,4 Ггц. Пульт позволяет включать-выключать и настраивать яркость обеих групп светодиодов удаленно – с расстояния до 15 м. Кроме этого, на пульте и на приборе можно выбрать один из 8 различных каналов. Прибор также поддерживает беспроводное управление от смартфона под IOS/ANDROID, на который установлено бесплатное приложение, которое можно взять с официального сайта YONGNUO или установить его при помощи чтения QR-кода, нанесенного на коробку с прибором. Приложение работает по блютуз.

Питание осветителя возможно как от литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F (Yongnuo NP-F750, 2 шт.), так и от внешнего блока питания со стандартным джеком и номиналом 8V 5A DC.

Аккумуляторы и блок питания в комплект с прибором не входят и приобретаются отдельно.

Рукоятка, которая идет с прибором, позволяет устанавливать его на осветительную стойку, а обычное гнездо под винт 1/4" позволяет привинчивать его на любой фотоштатив. 

Характеристики:

  • источник освещения – 360 LED светодиодов и 110 RGB SMD светодиодов
  • элементы питания – Sony N NP-F750,NP-F550,NP-F950/B, NP-F530, NP-F970,NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F950
  • внешнее питание – источник постоянного напряжения DC 8V 5A
  • управление ДУ – до 15 м
  • цветовая температура – 5500K и full color по RGB
  • выходная мощность – 40W
  • яркость – 1430-2790 LM
  • угол освещения, град. – 55 и 110
  • вес, г – 1340
  • размер, мм – 335x25x62

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