SmallRig 3966 RC350B осветитель светодиодный

Характеристики:
- Мощность 403,2 Вт
- Цветовая температура от 2700К до 6500К
- TLCI 96+
- CRI 97+
Рабочий ток: 8,4 А (@48 В постоянного тока)
Рабочее напряжение: 48 В постоянного тока
Рабочее напряжение адаптера: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.
Радиочастота: 2,4 ГГц
Тип управления через приложение: Беспроводной
Диапазон беспроводного управления: ≤100 м
Источник питания: адаптер + источник питания переменного тока; Адаптер + портативная электростанция
- Размеры продукта: 290 х 145 х 145 мм
Вес 3300 г