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SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный
SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный
SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный
SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный
SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный
SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный

SmallRig 3961 RC350D осветитель светодиодный

SmallRig
Артикул: OLE-2316

Мощный светодиодный осветитель нового поколения. Оптическая система «AstralTech». Мощность 403,2 Вт, освещенность 149 000 люкс (1 м), TLCI 96+, CRI 97+, цветовая температура 5600К (± 200 К). Байонет Bowens. Интеллектуальная система охлаждения, точное воспроизведение естественных цветов, дистанционное управление. В комплекте сумка для переноски.

Описание

Характеристики:

  • Мощность 403,2 Вт
  • Цветовая температура 5600К (± 200 К)
  • TLCI 96+
  • CRI 97+

  • Рабочий ток: 8,4 А (@48 В постоянного тока)

  • Рабочее напряжение: 48 В постоянного тока

  • Рабочее напряжение адаптера: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.

  • Радиочастота: 2,4 ГГц

  • Тип управления через приложение: Беспроводной

  • Диапазон беспроводного управления: ≤100 м

  • Источник питания: адаптер + источник питания переменного тока; Адаптер + портативная электростанция

  • Размеры продукта: 290 х 145 х 145 мм

  • Вес 3300 г

    .

Комплектация

  •  светодиодный видеосвет RC350D COB
  • адаптер
  • адаптер для стойки
  • кабель питания
  • руководство пользователя (многоязычное)
  • 55-градусный рефлектор
  • защитный чехол
  • сумка для переноски

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