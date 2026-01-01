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Rotolight (R100) Neo II LED осветитель светодиодный
Rotolight (R100) Neo II LED осветитель светодиодный
Rotolight (R100) Neo II LED осветитель светодиодный

Rotolight (R100) Neo II LED осветитель светодиодный

Rotolight
Артикул: DAN-2608

Светодиодный осветитель Rotolight (R100) Neo II LED.


Rotolight NEO 2 революционный светодиодный осветительный прибор, объединяющий в себе преимущества постоянного света и гибкость импульсного света с функцией высокоскоростной синхронизации (HSS), для большей мощности или чтобы заморозить движения.

Описание

В приборе применена технология Accu-Colour™: CRI = 96 / R15 Skintone = 99 / TLCI = 91. Осветитель имеет встроенный дисплей и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 3150 до 6300 K.

Питание осуществляется от 6 элементов формата AA (Ni-MH или Li-Ion). Монтируется осветитель через встроенное крепление для штатива 1/4" или адаптер горячий башмак.

В комплекте с осветителем поставляется набор фильтров: 216 Full Diffuser (1.5 ст.), 250 Medium Half White Diffuser (3/4 ст.), 184 "Cosmetic Peach" Diffusion, 279 1/8th Minus Green (Magenta).

Для удобства транспортировки и хранения предусмотрена напоясная сумка.

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