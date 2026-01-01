Raylab RL-LED12RGB-G осветитель светодиодный 2500-9000К зелёный хаки

Особенности:
- возможность задавать значения HSI по отдельным параметрам,
- экспулатация при подключенной зарядке через Type-C,
- пауэр-банк для зарядки смартфона
Характеристики:
- Мощность лампы 10 Вт
- Цветовая температура 2500-9000K ± 200К
- Количество ламп 138
- Угол рассеивания 120°
- CRI>95
- TLCI>97
- Световой поток 1200 Лм
- Регулировка мощности плавная 1%-100%
- Питание USB Type-C, 5V---2A
- Встроенный Li-Ion аккумулятор 4000mAh
- Корпус цвета хаки
- Размеры осветителя 152х81х12 мм
- Вес 250 г