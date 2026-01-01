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Raylab RL-LED12RGB-BL осветитель светодиодный 2500-9000К синий
Raylab RL-LED12RGB-BL осветитель светодиодный 2500-9000К синий
Raylab RL-LED12RGB-BL осветитель светодиодный 2500-9000К синий
Raylab RL-LED12RGB-BL осветитель светодиодный 2500-9000К синий

Raylab RL-LED12RGB-BL осветитель светодиодный 2500-9000К синий

Raylab
Артикул: OLE-2437

Светодиодный компактный накамерный  RGB осветитель содержит 138 светодиодов. Цветовая температура 2500-9000K ± 200K, мощность 10 Вт, CRI ≥95, TLCI>97, регулировка мощности плавная, HSV режим и 24 световых эффекта. Для установки на стойку/штатив предусмотрена резьба 1/4" и холодный башмак. Встроенный Li-Ion аккумулятор 4000mAh. Синий корпус. В комплекте силиконовая накладка-диффузор.

Описание

Особенности:

  • возможность задавать значения HSI по отдельным параметрам,
  • экспулатация при подключенной зарядке через Type-C,
  • пауэр-банк для зарядки смартфона

Характеристики:

  • Мощность лампы 10 Вт
  • Цветовая температура 2500-9000K ± 200К
  • Количество ламп 138
  • Угол рассеивания 12
  • CRI>95
  • TLCI>97
  • Световой поток 1200 Лм
  • Регулировка мощности плавная 1%-100%
  • Питание USB Type-C, 5V---2A
  • Встроенный Li-Ion аккумулятор 4000mAh
  • Корпус синего цвета
  • Размеры осветителя 152х81х12 мм
  • Вес 250 г

Комплектация

  • диффузор 
  • инструкция
  • кабель USB
  • осветитель
  • адаптер холодный башмак

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