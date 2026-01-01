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Raylab RL-60 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K
Raylab RL-60 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K
Raylab RL-60 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K

Raylab RL-60 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K

Raylab
Артикул: DAN-7654

Raylab RL- 60- светодиодный осветитель для студийной съёмки.

Возможность изменять цветовую температуру и мощность делают его одним из самых восстребованных приборов в студии.

Благодаря высокому CRI (≥ 96) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными.

Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура - 3200-6500  ± 200K CRI ≥ 96 TLCI ≥ 96 
  • Световой поток - 6000 Лм 
  • Мощность - 60Вт 
  • Регулировка мощности - 10-100% 
  • Входящее напряжение - AC90-240V 50-60Hz 
  • Срок службы LED - 50 000 часов 
  • Материал корпуса - алюминий

Комплектация

  • LED осветитель
  • Рефлектор
  • Белый диффузер
  • Адаптер питания PW-11

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