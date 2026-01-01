Raylab RL-60 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K

Характеристики:
- Цветовая температура - 3200-6500 ± 200K CRI ≥ 96 TLCI ≥ 96
- Световой поток - 6000 Лм
- Мощность - 60Вт
- Регулировка мощности - 10-100%
- Входящее напряжение - AC90-240V 50-60Hz
- Срок службы LED - 50 000 часов
- Материал корпуса - алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL- 60- светодиодный осветитель для студийной съёмки.
Возможность изменять цветовую температуру и мощность делают его одним из самых восстребованных приборов в студии.
Благодаря высокому CRI (≥ 96) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными.
Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок.
Характеристики:
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Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.