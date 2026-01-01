Phottix PRO Video Light (81405) светильник

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix PRO Video Light (81405) – небольшой светильник с тремя ультраяркими светодиодами. Имеет боковые створки для направления света, а также рассеиватель и панель настройки баланса белого. Осветитель крепится на стандартное крепление горячего башмака.
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