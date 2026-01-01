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Phottix PRO Video Light (81405) светильник

Phottix PRO Video Light (81405) светильник

Phottix
Артикул: NVF-767

Phottix PRO Video Light (81405) – небольшой светильник с тремя ультраяркими светодиодами. Имеет боковые створки для направления света, а также рассеиватель и панель настройки баланса белого. Осветитель крепится на стандартное крепление горячего башмака.

Данный осветитель использует батареи NP-F550, NP-F750 или NP-F960.

Описание

Phottix PRO Video Light (81405) светильник

Комплектация

  • Осветитель.
  • Батарея-аккумулятор.
  • Зарядное устройство.

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