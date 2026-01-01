Артикул: MTG-0932

Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт.

Мощный и компактный, профессиональный студийный и выездной LED-осветитель Phottix X600 Daylight COB LED Light.

мощность 500 Вт, байонет Bowens, цветовая температура 5600К. Наличие сценарных спецэффектов раширяют возможности осветителя. Управление от пульта и при помощи кабеля стандарта DMX. В комплекте станция для питания от сети, работе от аккумуляторов серии V-mount (4 штуки, в комплекте не идут) и их зарядки. Высокий индекс цветопередачи 95+. Вес прибора 2,7 кг.