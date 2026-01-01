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Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт
Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт

Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт

Phottix
Артикул: MTG-0932

Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт.

Мощный и компактный, профессиональный студийный и выездной LED-осветитель Phottix X600 Daylight COB LED Light.
мощность 500 Вт, байонет Bowens, цветовая температура 5600К. Наличие сценарных спецэффектов раширяют возможности осветителя. Управление от пульта и при помощи кабеля стандарта DMX. В комплекте станция для питания от сети, работе от аккумуляторов серии V-mount (4 штуки, в комплекте не идут) и их зарядки. Высокий индекс цветопередачи 95+. Вес прибора 2,7 кг.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура - 5600К
  • Управление светом - 10% - 100%
  • Макс освещенность - 28000 Lux@2m/5600 (со стандартным рефлектором)
  • Макс мощность от сети - 500 Вт
  • Макс мощность от аккумууляторов - 300 Вт
  • Тип осветителя - COB
  • Индекс CRI - 95+
  • Индекс NLCI 97+
  • Питание от сети - 100-240 В
  • Аккумуляторы - 14,8 В/ 180 В мин тип V-mount х 4 шт (в комплекте не идут)
  • Размеры - прибор 183х140х340 мм
  • - док- станция 264х156х245 мм
  • Вес - прибор 2,7 кг
  • - станция 2,9 кг
  • Пульт управления - 2,4 G 99 каналов. Дальность 50 м.

Комплектация

  • Прибор
  • Док-станция
  • Пульт управления
  • Стандартный рефлектор
  • Кабели питания от сети - 2шт
  • Сумка для хранения
  • DMX кабель управления.

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