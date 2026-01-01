Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт.

Характеристики:
- Цветовая температура - 5600К
- Управление светом - 10% - 100%
- Макс освещенность - 28000 Lux@2m/5600 (со стандартным рефлектором)
- Макс мощность от сети - 500 Вт
- Макс мощность от аккумууляторов - 300 Вт
- Тип осветителя - COB
- Индекс CRI - 95+
- Индекс NLCI 97+
- Питание от сети - 100-240 В
- Аккумуляторы - 14,8 В/ 180 В мин тип V-mount х 4 шт (в комплекте не идут)
- Размеры - прибор 183х140х340 мм
- - док- станция 264х156х245 мм
- Вес - прибор 2,7 кг
- - станция 2,9 кг
- Пульт управления - 2,4 G 99 каналов. Дальность 50 м.