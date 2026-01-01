Phottix (81451) X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX.

Студийный светодиодный осветитель Phottix X160 мощностью 150 Вт имеет регулировку цветовой температуры от 2800К до 6800K. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором.
Управление происходит с помощью внешнего контроллера с ЖК-дисплеем, на котором можно изменять яркость и цветовую температуру, выбрать один из пяти предустановленных режимов освещения, включить и управлять режимом DMX. Также управлять осветителем можно из приложения для смартфона по Bluetooth, доступного для Android и IOS.
Питание возможно как от сети, так и от аккумуляторной батареи V-mount.
- Мощность: 150Вт
- Цветопередача: CRI 96+ (TLCI 98+)
- Цветовая температура: 2800К – 6800К
- Яркость: 37000 люкс/м
- Регулировка мощности: 0 - 100%
- Поддержка: DMX 512
- Размер осветителя: 342х193х183 мм
- Масса: 1.770 г