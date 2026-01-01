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Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX
Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX
Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX
Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX
Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX
Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX

Phottix 81451 X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX

Phottix
Артикул: DAN-7899

Phottix (81451) X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX.

Мощность - 150 Вт. Регулировка цветовой температуры 2800-6800К. Яркость до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором.

Описание

Студийный светодиодный осветитель Phottix X160 мощностью 150 Вт имеет регулировку цветовой температуры от 2800К до 6800K. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором. 

Управление происходит с помощью внешнего контроллера с ЖК-дисплеем, на котором можно изменять яркость и цветовую температуру, выбрать один из пяти предустановленных режимов освещения, включить и управлять режимом DMX. Также управлять осветителем можно из приложения для смартфона по Bluetooth, доступного для Android и IOS.

Питание возможно как от сети, так и от аккумуляторной батареи V-mount.

  • Мощность: 150Вт
  • Цветопередача: CRI 96+ (TLCI 98+)
  • Цветовая температура: 2800К – 6800К
  • Яркость: 37000 люкс/м
  • Регулировка мощности: 0 - 100%
  • Поддержка: DMX 512
  • Размер осветителя: 342х193х183 мм
  • Масса: 1.770 г

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