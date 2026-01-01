Phottix (81451) X160 COB Bi-color LED Light светодиодный осветитель с DMX.

Описание

Студийный светодиодный осветитель Phottix X160 мощностью 150 Вт имеет регулировку цветовой температуры от 2800К до 6800K. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором. Оснащен байонетом Bowens, что позволяет использовать широкий спектр популярных модификаторов света. Яркость в люменах до 37000 люкс на 1 м со стандартным рефлектором.

Управление происходит с помощью внешнего контроллера с ЖК-дисплеем, на котором можно изменять яркость и цветовую температуру, выбрать один из пяти предустановленных режимов освещения, включить и управлять режимом DMX. Также управлять осветителем можно из приложения для смартфона по Bluetooth, доступного для Android и IOS.

Питание возможно как от сети, так и от аккумуляторной батареи V-mount.