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Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей
Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Phottix
Артикул: DAN-7898

Phottix (81444) Kali50 Studio LED Twin Kit Set - комплект, состоящий из двух светодиодных осветителей.

Светодиодные осветители мощностью 50 Вт каждый. Оснащены 300 светодиодами теплого света и 300 светодиодами холодного света каждый. Цветовая температура от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильники комплектуются устойчивыми к царапинам световыми диффузорами и шторками. В комплекте также идут две компактные стойки до 1800 мм высотой и один пульт ДУ.

Описание

Комплект подойдет как для любительской, так и для профессиональной фото- и видео- съемок разных жанров. Идеален для предметной, портретной съемки, а также для видеостримов.

В комплекте имеются две компактные стойки с максимальной рабочей высотой 180 см из алюминиевого сплава.

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи и зарядное устройство к ним приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителем в комплект поставки включен пульт дистанционного управления (1 шт). 

Характеристики:

  • количество светодиодов - 300 хол. свет + 300 теп. свет
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • диапазон яркости - 01-100 проц.
  • максимум яркость/освещенность - 1800 люкс на расстоянии 1 м
  • мощность - 50 Вт
  • индекс цветопередачи - CRI 96+
  • размер 1го осветителя - 274x259x64 мм
  • Максимальная рабочая высота стойки - 180 см
  • Материал стоек - алюминий
  • вес - 1180 г (без аккумулятора)

Комплектация

  • Светодиодные панели - 2 шт
  • Стойки - 2 шт
  • Пульт ДУ - 1 шт
  • Сумка для хранения и переноски - 1 шт

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