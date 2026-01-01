Phottix 81444 Kali50 Studio LED Twin Kit Set комплект светодиодных осветителей

Описание

Комплект подойдет как для любительской, так и для профессиональной фото- и видео- съемок разных жанров. Идеален для предметной, портретной съемки, а также для видеостримов.

В комплекте имеются две компактные стойки с максимальной рабочей высотой 180 см из алюминиевого сплава.

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи и зарядное устройство к ним приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителем в комплект поставки включен пульт дистанционного управления (1 шт).

Характеристики: