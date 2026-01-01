Nanlite PavoTube II 30XR RGBWW светодиодная лампа-трубка 122 см

Артикул: OLE-2863

Универсальный осветительный прибор с прочным металлическим корпусом длиной 122 см с регулировкой мощности от 0 до 100%, световой поток 2178 люмен при 5600 К, широкая регулировка G / M +/-150, полный спектр RGB и специальные световые эффекты, включая пиксельные. Цветовая температура 2700 К - 12000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от сети или встроенного аккумулятора. Встроенный беспроводной DMX CRMX LumenRadio. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.