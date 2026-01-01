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Nanlite PavoTube II 30XR RGBWW светодиодная лампа-трубка 122 см

Nanlite
Артикул: OLE-2863

Универсальный осветительный прибор с прочным металлическим корпусом длиной 122 см с регулировкой мощности  от 0 до 100%, световой поток 2178 люмен при 5600 К, широкая регулировка G / M +/-150, полный спектр RGB и специальные световые эффекты, включая пиксельные. Цветовая температура 2700 К - 12000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от сети или встроенного аккумулятора. Встроенный беспроводной DMX CRMX LumenRadio. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Лампа-трубка снабжена тремя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки в любом месте. Информативная OLED-экран управления расположен на одном конце световой трубки.

В комплекте мягкий футляр для переноски с аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления вашего светильника к штативу или стене.

Характеристики:

  • CRI:Среднее значение 97
  • TLCI:Среднее значение 98
  • Цветовая температура (Кельвин): 2700 К-12000 К
  • Световой поток при  3200 К: 1188 лм
  • Световой поток при 5600 К: 1278 лм
  • Регулировка мощности: 0-100%
  • Управление DMX: ДА
  • Совместимый Wifi адаптер: Коробка передатчика Nanlink WS-TB-1
  • Совместимый пульт дистанционного управления: Пульт дистанционного управления NANLINK WS-RC-C2
  • Тип беспроводного управления: 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX / RDM, CRMX 
  • Частота: 2,4 ГГц
  • Крепление T12, 3x 1/4 20 ", магниты
  • Система охлаждения: НЕТ
  • Питание DC15V/4A
  • Встроенный аккумулятор 4400mA
  • Максимальная мощность: 55 Вт
  • Диаметр 4,3 см

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