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NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель
NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель
NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель
NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель

NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель

Nanlite
Артикул: MTG-2003

NANLITE Forza II 500B Bi-color LED осветитель. 

Forza 500 II создан для профессионального использования с прочной конструкцией, вариантами управления для Bluetooth, 2.4G и DMX / RDM. CRI 96 и TLCI 97. Мощность 500 Вт с цветовой температурой 2700 - 6500 K. Байонет Bowens. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK. 

Описание

Светодиодный осветитель Nanlite Forza II 500B является максимально компактным и легким, при этом способен обеспечить мощность (93000 люкс на 1 метр со стандартным рефлектором).
Это второе поколение прибора, улучшенное во всех отношениях. Forza II 500B создан для профессионального производства c универсальным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K и прочной конструкцией, вариантами управления для Bluetooth, 2.4G и DMX / RDM.
Новая матрица COB W(RG) защищена стеклянным покрытием. Характеристики CRI 96 и TLCI 97. Это первая в мире матрица Bi-color W(RG) мощностью 500 Вт с возможностью регулировки перехода от зеленого к пурпурному с помощью + /- 80.
Новый блок управления с возможностью эффективной работы от сети переменного тока или от батарей V-Mount (продаются отдельно).
Новый блок управления на 37% меньше, без вентилятора, может работать от одной батареи с V-образным креплением и имеет на 30% больше времени. Имеется 12 встроенных эффектов, которые можно настроить и сохранить в качестве пресетов в приложении NANLINK.
Входящие в комплект кабели стали длиннее - 6 м для силового кабеля и 3 м для головного кабеля.
Линза Френеля FL-20G (продается отдельно) увеличивает светоотдачу до 210000 люкс на 1 метре.
Новая «лира» позволяет вращаться на 360° и изогнута так, чтобы обеспечить больший диапазон наклона с большими модификаторами. «Лира» оснащена бесступенчатым односторонним креплением для удобного управления направлением прибора.
Вентилятор в голове на 9 дБА тише, чем в предыдущем поколении, и имеет 4 режима: Smart, Full Speed, Low Speed и Off для абсолютной тишины.
Порт USB позволяет обновлять прошивку, которая добавит новые функции в будущем, и может подавать питание на беспроводные приемники DMX (продаются отдельно) или другие устройства.
Приложение и управление DMX
Вы можете полностью управлять Forza II со своего телефона через Bluetooth с помощью бесплатного приложения NANLINK для iOS и Android.
Блок управления имеет блокировку входных и выходных портов DMX/RDM для расширенного управления.
Встроенный модуль 2.4G позволяет использовать пульт дистанционного управления WS-RC-C2 (продается отдельно) или блок передатчика WS-TB-1 (продается отдельно) для более крупных установок.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 500 Вт
  • Цветовая температура : 2700 - 6500 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 46613 лм
  • TLCI : 97
  • CRI : 96
  • Яркость : 11950 лк
  • FX режимы : Lightning, TV, Flash
  • Питание : сетевой адаптер, V-mount х2
  • Вход : 48В/12.5A
  • Дополнительные функции : DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 307 × 206 × 142 мм
  • Вес товара без упаковки : 2490 г
  • Байонет насадки : Bowens

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