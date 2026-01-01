Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель

Описание

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 60 излучает 18820 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

При использовании насадки «Френель» FL-11 (в комплект не входит) световой поток достигает 38315 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 60 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 60 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 60 напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza 60. Дополнительный адаптер крепления Bowens (в комплект не входит) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

В комплект входит батарейный блок, который позволяет использовать приблизительно 1 час автономной работы при 100% яркости, используя две батареи Sony NP-F750. Может работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Другие варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 Вт через батарейную рукоятку (в комплект не входит).

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 97

Цветопередача индекс TLCI - свыше 99

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 6732

Размеры прибора - 19,9 х 10,5 х 8,5 см

Вес прибора - 0,83 кг