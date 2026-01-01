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Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель
Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель
Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель
Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель
Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель
Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель

Nanlite Forza 60 LED Kit светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-8879

Nanlite Forza 60 – светодиодный осветительный прибор (тип «моноблок»).

Описание

Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 60 излучает 18820 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

При использовании насадки «Френель» FL-11 (в комплект не входит) световой поток достигает 38315 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 60 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 60 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 60 напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza 60. Дополнительный адаптер крепления Bowens (в комплект не входит) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

В комплект входит батарейный блок, который позволяет использовать приблизительно 1 час автономной работы при 100% яркости, используя две батареи Sony NP-F750. Может работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Другие варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 Вт через батарейную рукоятку (в комплект не входит).

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 97

Цветопередача индекс TLCI - свыше 99

Цветовая температура - 5600K

Световой поток при 5600К - 6732

Размеры прибора - 19,9 х 10,5 х 8,5 см

Вес прибора  - 0,83 кг

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Наличие
в наличии 4-10 шт
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