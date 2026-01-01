Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель. 

Описание

При использовании насадки «Френель» FL-20G (продается отдельно) световой поток достигает ошеломляющих 140000 люкс на 1 метр.

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 300B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 300B может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 300B напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 300B, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 300B к любой системе, управляемой DMX.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).

Независимо от наличия электроэнергии, Forza 300B может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 (в комплект не входит).

Характеристики:

