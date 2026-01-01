Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель. 

При использовании насадки «Френель» FL-20G (продается отдельно) световой поток достигает ошеломляющих 140000 люкс на 1 метр.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 300B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 300B может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.
Forza 300B напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 300B, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 300B к любой системе, управляемой DMX.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).
Независимо от наличия электроэнергии, Forza 300B может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 (в комплект не входит).
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: свыше 96
- Цветопередача индекс TLCI: свыше 98
- Цветовая температура (Kelvin): 2700K - 6500K
- Световой поток при 3200К (Lumen): 13304
- Световой поток при 3200К (Lumen): 18006
- Размеры прибора: 33х 22,5 х 13 см
- Вес прибора: 2,7 кг