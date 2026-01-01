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Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель

Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-9243

Nanlite Forza 300B Bi-color LED светодиодный осветитель. 

В приборе Forza 300B используется светодиодный модуль COB с изменяемым диапазоном цветовой температуры от 2700K до 6500K. Это позволяет быстро сбалансировать естественное или искусственное освещение без использования компенсационных фильтров.
Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, Forza 300B излучает 37440 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.

Байонет Bowens. 

Описание

При использовании насадки «Френель» FL-20G (продается отдельно) световой поток достигает ошеломляющих 140000 люкс на 1 метр. 
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 300B к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 300B может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.
Forza 300B напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Для обеспечения удобного доступа к управлению и возможности регулировать центр тяжести, панель управления Forza 300B, адаптер переменного тока и аккумуляторная пластина были объединены в один вспомогательный блок, который легко подвешивается на осветительной стойке. Этот блок также служит точкой подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать Forza 300B к любой системе, управляемой DMX.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).
Независимо от наличия электроэнергии, Forza 300B может работать как от прилагаемого адаптера переменного тока, так и от батареи V-Mount 14,8 (в комплект не входит).

Характеристики: 

  • Цветопередача индекс CRI: свыше 96
  • Цветопередача индекс TLCI: свыше 98
  • Цветовая температура (Kelvin): 2700K - 6500K
  • Световой поток при 3200К (Lumen): 13304
  • Световой поток при 3200К (Lumen): 18006
  • Размеры прибора: 33х 22,5 х 13 см
  • Вес прибора: 2,7 кг

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens.

офтбокс Nanlite Para 120 - 16-спицевый софтбокс глубокой параболической конструкции, идеальный светоформирующий инструмент для осветительных приборов Forza 300/500.
Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Para 120 увеличивает светоотдачу, а съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.
В этом софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Просто защелкните стержни, чтобы установить софтбокс, а затем отпустите их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.
Для дополнительного контроля над направлением света можно установить дополнительную тканевую сетку (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка продается отдельно).

19 900 ₽
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