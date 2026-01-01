images
images
images
images
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель

Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-9241

Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель. Nanlite Forza 150 – светодиодный осветительный прибор (тип «моноблок»).
Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150 излучает 27960 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу. Дополнительный адаптер крепления Bowens поставляется в комплекте.

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 150 напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).
На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX. Дополнительно предлагается кабель-адаптер CB-DMX-3.5C-1/2 DMX. Этот кабель адаптирует штекер 3,5 мм к стандартному 5-контактному двойному XLR-разъему («папа-мама») для подключения к консоли DMX.
Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).

Характеристики :

Цветопередача индекс CRI: свыше 97
Цветопередача индекс TLCI: свыше 99
Цветовая температура (Kelvin): 5600K
Размеры прибора: 22,7 х 13,3 х 11,5 см
Вес прибора: 1,36 кг

Стандартный рефлектор (lux)
@ 1m 5600K with Reflector 27960 lux
@ 2m 5600K with Reflector 6655 lux
@ 3m 5600K with Reflector 2824 lux

Без насадки (lux)
@ 1m 5600K 6870 lux
@ 2m 5600K 1760 lux
@ 3m 5600K 858 lux

Насадка "Френель" FL-11 (lux)
@ 1m 5600K Spot 69200 lux
@ 2m 5600K Spot 18600 lux
@ 3m 5600K Spot 7658 lux
@ 1m 5600K Flood 17050 lux
@ 2m 5600K Flood 4260 lux
@ 3m 5600K Flood 2010 lux

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Видеоурок &quot;7 секретов четкой фотографии&quot;
Видеоурок "7 секретов четкой фотографии"
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.