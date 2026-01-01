Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель

Описание

Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать Forza 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.

Благодаря активному бесшумному вентилятору Forza 150 может использоваться даже в самых чувствительных к звуку ситуациях.

Forza 150 напрямую совместим со специальной линейкой модификаторов света Forza FM. Дополнительный адаптер крепления Bowens (продается отдельно) расширяет совместимость с огромным количеством модификаторов света, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать световые эффекты молнии, экрана телевизора, вспышки и неисправной лампочки (неисправная лампочка).

На панели управления расположена точка подключения протокола DMX, позволяя быстро адаптировать прибор к любой системе, управляемой по DMX. Дополнительно предлагается кабель-адаптер CB-DMX-3.5C-1/2 DMX. Этот кабель адаптирует штекер 3,5 мм к стандартному 5-контактному двойному XLR-разъему («папа-мама») для подключения к консоли DMX.

Вы можете работать в любом месте независимо от наличия электроэнергии. Варианты питания включают AC Adaper (входит в комплект) или батарею V-Mount на 14,8 или 26 Вт через батарейную рукоятку (продается отдельно).

Характеристики :

Цветопередача индекс CRI: свыше 97

Цветопередача индекс TLCI: свыше 99

Цветовая температура (Kelvin): 5600K

Размеры прибора: 22,7 х 13,3 х 11,5 см

Вес прибора: 1,36 кг



Стандартный рефлектор (lux)

@ 1m 5600K with Reflector 27960 lux

@ 2m 5600K with Reflector 6655 lux

@ 3m 5600K with Reflector 2824 lux



Без насадки (lux)

@ 1m 5600K 6870 lux

@ 2m 5600K 1760 lux

@ 3m 5600K 858 lux



Насадка "Френель" FL-11 (lux)

@ 1m 5600K Spot 69200 lux

@ 2m 5600K Spot 18600 lux

@ 3m 5600K Spot 7658 lux

@ 1m 5600K Flood 17050 lux

@ 2m 5600K Flood 4260 lux

@ 3m 5600K Flood 2010 lux