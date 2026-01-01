images
images
images
images
images
NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель

NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель

Nanlite
Артикул: OLE-2590

Светодиодный моноблок с питанием от сети переменного тока с выносным блоком питания.  Мощность 350 Вт, цветовая температура от 2700K до 6500K, CRI / TLCI 96/98. 12 предустановленных спецэффектов. Светоотдача (стандартный рефлектор) – 1м 3200K - 34150 lux / 1м 5600K - 37340 lux. Регулировка светового потока от 100% до 0%  Байонет Bowens. В комплекте защитный чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы 350 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500K 
  • Угол рассеивания 120°
  • CRI 96+
  • TLCI 98+
  • Светоотдача 37340  люкс (5600К 1 м) 
  • Регулировка мощности 1-100% (плавная)
  • Байонет Bowens
  • Спецэффекты CCT LOOP/ INT LOOP/ вспышка / импульс / шторм / ТВ / папарацци / свеча / огонь / плохая лампочка / фейерверк / взрыв и сварка.
  • Беспроводное управление 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX/RDM
  • Питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 48 В постоянного тока/6,6 А МАКС.
  • Размеры осветителя 134 х 360 х 246 мм
  • Вес осветителя 2,6 кг

Комплектация

  • FC-300B
  • Источник питания
  • Отражатель
  • Головной кабель3 м
  • Кабель питания переменного тока длиной 6 м
  • Чехол
  • Руководство пользователя

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-7 %
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Арт. MTG-1382
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 9 ч

Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный.

Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 150 см. Байонет Bowens.

-7 %14 900 ₽
13 850 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Обзор Olympus OM-D E-M1 Mark 2 на русском с Photokina 2016
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.