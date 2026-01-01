NANLITE FC 300B Bi-Color LED осветитель

Артикул: OLE-2590

Светодиодный моноблок с питанием от сети переменного тока с выносным блоком питания. Мощность 350 Вт, цветовая температура от 2700K до 6500K, CRI / TLCI 96/98. 12 предустановленных спецэффектов. Светоотдача (стандартный рефлектор) – 1м 3200K - 34150 lux / 1м 5600K - 37340 lux. Регулировка светового потока от 100% до 0% Байонет Bowens. В комплекте защитный чехол для хранения и транспортировки.



