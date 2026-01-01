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Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный
Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный
Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный
Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный

Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: OLE-0606

Manfrotto MLS900FT Spectra – компактный гибридный светодиодный осветитель для фото- и видеосъемки. Может устанавливаться на камеру или штатив, комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Работает от шести батареек типа АА в течение 60 мин., имеет индикатор заряда. Оснащен плавной регулировкой мощности от 0 до 100%. Размер, мм – 108x171,4x46,4. Вес, г – 297.

Описание

Цветовая температура может быть изменена от 3200 К до 5600 К. Меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 540 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>90. Опционно возможно питание от сети.
 
Технические характеристики:
  • цветовая температура, К – 3200–5600
  • диапазон регулирования яркости, шаг – от 0 до 100%
  • время работы от аккумулятора, мин – 60
  • индекс цветопередачи (CRI) – >90
  • интенсивность Lux/1m – 540
  • угол освещения, град – 50
  • питание – 6хАА (приобретаются отдельно)
  • способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
  • вес, г – 297
  • размер, мм – 108x171,4x46,4

 

Комплектация

   

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