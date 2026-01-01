Manfrotto MLS900FT Spectra LED-осветитель светодиодный

Цветовая температура может быть изменена от 3200 К до 5600 К. Меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 540 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>90. Опционно возможно питание от сети.