Manfrotto MLS500S Spectra LED-осветитель светодиодный

Артикул: OLE-0604

Manfrotto MLS500S Spectra – компактный светодиодный осветитель для фото- и видеосъемки. Может устанавливаться на камеру или штатив, комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Работает от четырех батареек типа АА в течение 90 мин., имеет индикатор заряда. Оснащен плавной регулировкой мощности от 0 до 100%. Размер, мм – 92,9x113,9x44,2. Вес, г – 130.