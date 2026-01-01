Manfrotto MLS500S Spectra LED-осветитель светодиодный

Цветовая температура 5600 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 300 Lux/1m, угол освещения 30 градусов, CRI>90. Опционно возможно питание от сети.
Технические характеристики:
- цветовая температура, К – 5600
- диапазон регулирования яркости, шаг – от 0 до 100%
- время работы от аккумулятора, мин – 90
- индекс цветопередачи (CRI) – >90
- интенсивность Lux/1m – 300
- угол освещения, град – 30
- питание – 4хАА (приобретаются отдельно)
- способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
- вес, г – 130
- размер, мм – 92,9x113x44,2