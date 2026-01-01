Manfrotto MLS500F Spectra LED-осветитель светодиодный

Цветовая температура 5000 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 550 Lux/1m, угол освещения 60 градусов, CRI>90. Опционно возможно питание от сети.
Технические характеристики:
- цветовая температура, К – 5000
- диапазон регулирования яркости, шаг – от 0 до 100%
- время работы от аккумулятора, мин – от 60 до 90
- индекс цветопередачи (CRI) – >90
- интенсивность Lux/1m – 550
- угол освещения, град – 60
- питание – 6хАА (приобретаются отдельно)
- способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
- вес, г – 230
- размер, мм – 92,7x154,9x44,5