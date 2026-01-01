Manfrotto MLS500F Spectra LED-осветитель светодиодный

Артикул: OLE-0603

Manfrotto MLS500F Spectra – компактный светодиодный осветитель для фото- и видеосъемки. Может устанавливаться на камеру или штатив, комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Работает от шести батареек типа АА в течение 60–90 мин., имеет индикатор заряда. Оснащен плавной регулировкой мощности от 0 до 100%. Размер, мм – 92,7x154,9x44,5. Вес, г – 230.