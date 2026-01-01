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Falcon Eyes LP-DB820CT-SY осветитель светодиодный

Falcon Eyes LP-DB820CT-SY осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-290

Falcon Eyes LP-DB820CT-SY – светодиодная панель на 820 светодиодов. Модель имеет настраиваемую температуру от 3000 K до 7000 K.

Подходит для небольших студий и съемок на выезде.

Описание

Светодиоды, которыми оснащен осветитель, дают стабильную цветовую температуру и не мерцают. Прибор может работать как от переменного, так и от постоянного тока.

Изготовлен из специального технического пластика, имеет высокую светоотдачу, практически не нагревается, эффективно экономит энергию. За счет этого надежен в эксплуатации и долговечен. С помощью съемной шторки фотограф может более точно контролировать направление и распределение света.

Характеристики:

  • размеры (ДхВхШ), мм – 240х80х460
  • вес – 2,7 кг

Комплектация

Стойка для осветителя в комплект не входит.

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