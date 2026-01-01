Falcon Eyes LP-DB820CT-SY осветитель светодиодный

Описание

Светодиоды, которыми оснащен осветитель, дают стабильную цветовую температуру и не мерцают. Прибор может работать как от переменного, так и от постоянного тока.

Изготовлен из специального технического пластика, имеет высокую светоотдачу, практически не нагревается, эффективно экономит энергию. За счет этого надежен в эксплуатации и долговечен. С помощью съемной шторки фотограф может более точно контролировать направление и распределение света.

Характеристики: