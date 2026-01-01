GreenBean DayLight 150 LED осветитель светодиодный

Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки.
Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый путем установки идущих в комплекте светофильтров. Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку, либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8" (16 мм). Встроенные в систему аккумуляторы могут отключаться. С их помощью возможна длительная съемка без перегрева устройства, либо при отключении вентиляторов возможно снимать в полной тишине.
Для работы с осветителем используйте только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean.
Использование неоригинального аккумуляторного блока, либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство!
Характеристики:
- мощность светодиодов, Вт – 150
- регулировка яркости, % – 0–100, плавная
- ресурс светодиода, ч – 50 000
- световой поток, Лм – 6000
- цветовая температура, К – 5600±200
- угол освещения, град. – 150
- рабочая температура – от 0 до +45С
- максимально допустимая относительная влажность, % – 95
- охлаждение – конвекционное/принудительное
- напряжение, В – 220
- частота, Гц – 50