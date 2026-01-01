GreenBean DayLight 150 LED осветитель светодиодный

Описание

Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки.

Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый путем установки идущих в комплекте светофильтров. Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку, либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8" (16 мм). Встроенные в систему аккумуляторы могут отключаться. С их помощью возможна длительная съемка без перегрева устройства, либо при отключении вентиляторов возможно снимать в полной тишине.

Для работы с осветителем используйте только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean.

Использование неоригинального аккумуляторного блока, либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство!

Характеристики: