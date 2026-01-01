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GreenBean DayLight 150 LED осветитель светодиодный

GreenBean DayLight 150 LED осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: VBR-027

GreenBean DayLight 150 LED – светодиодная панель для равномерного освещения при фото- или видеосъемке. Модель разработана с применением новейших технологий в индустрии осветителей. Имеется возможность работы осветителя от аккумуляторного блока (приобретается отдельно).

Описание

Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки.

Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый путем установки идущих в комплекте светофильтров. Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку, либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8" (16 мм). Встроенные в систему аккумуляторы могут отключаться. С их помощью возможна длительная съемка без перегрева устройства, либо при отключении вентиляторов возможно снимать в полной тишине. 

Для работы с осветителем используйте только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean.

Использование неоригинального аккумуляторного блока, либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство!

Характеристики:

  • мощность светодиодов, Вт – 150
  • регулировка яркости, % – 0–100, плавная
  • ресурс светодиода, ч – 50 000
  • световой поток, Лм – 6000
  • цветовая температура, К – 5600±200
  • угол освещения, град. – 150
  • рабочая температура – от 0 до +45С
  • максимально допустимая относительная влажность, % – 95
  • охлаждение – конвекционное/принудительное
  • напряжение, В – 220
  • частота, Гц – 50

Комплектация

  • Осветитель – 1 шт.
  • Упаковка – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.
  • Светофильтр – 3 шт.
  • Сетевой кабель – 1 шт.
  • Блок питания – 1 шт.

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