Falcon Eyes LG 900 LED осветитель светодиодный

С помощью LED-панели фотограф может обеспечивать равномерное освещение объекта. Коррекция направления светового потока возможна с помощью шторок-отражателей. Яркость регулируется ручкой, расположенной на задней панели осветителя или пультом. Пульт дистанционного управления WC-LG подходит к любым осветителям серии LG. С его помощью можно управлять одновременно несколькими приборами (включение/выключение, а также регулировать яркость).

Наличие кронштейна позволяет устанавливать осветитель под необходимым для работы углом. Прибор может крепиться на стойку вертикально вверх, также вертикально вниз, если устанавливается на пантограф. Удобная фиксация Falcon Eyes LG 900 LED возможна с помощью барашковых винтов, расположенных по бокам осветителя, а предохранит от падения осветитель со стойки специальная кнопка-фиксатор, размещенная в месте крепления.

LED-панели серии LG прекрасно подходят для выездной фото- и видеосъемки. Аккумулятор AC-LG (в комплект не входит) позволяет работать осветителю в течение 2-3 часов.