images
Falcon Eyes LG 900 LED осветитель светодиодный

Falcon Eyes LG 900 LED осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-288

Осветитель светодиодный Falcon Eyes LG 900 LED на 900 светодиодов с кронштейном для установки на стойки или потолочные системы подвеса.

Мощность прибора 54 Вт, цветовая температура 5400 К.

Описание

С помощью LED-панели фотограф может обеспечивать равномерное освещение объекта. Коррекция направления светового потока возможна с помощью шторок-отражателей. Яркость регулируется ручкой, расположенной на задней панели осветителя или пультом. Пульт дистанционного управления WC-LG подходит к любым осветителям серии LG. С его помощью можно управлять одновременно несколькими приборами (включение/выключение, а также регулировать яркость).

Наличие кронштейна позволяет устанавливать осветитель под необходимым для работы углом. Прибор может крепиться на стойку вертикально вверх, также вертикально вниз, если устанавливается на пантограф. Удобная фиксация Falcon Eyes LG 900 LED возможна с помощью барашковых винтов, расположенных по бокам осветителя, а предохранит от падения осветитель со стойки специальная кнопка-фиксатор, размещенная в месте крепления.

LED-панели серии LG прекрасно подходят для выездной фото- и видеосъемки. Аккумулятор AC-LG (в комплект не входит) позволяет работать осветителю в течение 2-3 часов.

Характеристики:
  • питаниеDC 24V, AC 110-240V
  • мощность – 54W
  • количество диодов900
  • световой поток5530 мл
  • освещенность – 8860 лк (1 м); 2600 лк (2 м); 1290 лк (3 м)
  • регулировка мощностиесть
  • цветовая температура – 5400 К
  • беспроводное управление – есть
  • питание от аккумулятора – есть
  • наклонно-поворотное устройство – есть
  • полезная площадь свечения, см – 26х58

Комплектация

  • Осветитель со шторками – 1 шт.
  • Цветные пластиковые светофильтры – 2 шт. (рассеивающий белый на 5600 К и оранжевый на 3200 К).
  • U-образный кронштейн для поворота и наклона осветителя 28х50 см – 1 шт.
  • Барашковые винты – 2 шт.
  • Запасной предохранитель – 1 шт.
  • Соединительный кабель для сети 220 В – 3,5 м.

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Хо Фань
Хо Фань
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.