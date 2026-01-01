Артикул: VBR-284

Falcon Eyes LED-70 – светодиодный осветитель на 70 диодов со складывающимися шторками. Используется для создания равномерного освещения объектов при фото- и видеосъемке. В приборе предусмотрена плавная регулировка мощности. Подходит в качестве постоянного источника света.