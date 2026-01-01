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Falcon Eyes LED-70 светодиодный осветитель

Falcon Eyes LED-70 светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-284

Falcon Eyes LED-70 – светодиодный осветитель на 70 диодов со складывающимися шторками. Используется для создания равномерного освещения объектов при фото- и видеосъемке. В приборе предусмотрена плавная регулировка мощности. Подходит в качестве постоянного источника света.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура – 5400 К
  • питание Li-ion аккумулятор 2500mah
  • индикатор уровная заряда аккумулятора
  • время работы – до 3 часов
  • размер, см – 12,8х6,3х15,8 см
  • вес, г – 420

Комплектация

  • Зарядное устройство для подзарядки от сети 220В и USB.
  • Конверсионный фильтр для получения температуры 3200 К.

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