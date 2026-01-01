Характеристики:
- цветовая температура – 5400 К
- питание Li-ion аккумулятор 2500mah
- индикатор уровная заряда аккумулятора
- время работы – до 3 часов
- размер, см – 12,8х6,3х15,8 см
- вес, г – 420
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LED-70 – светодиодный осветитель на 70 диодов со складывающимися шторками. Используется для создания равномерного освещения объектов при фото- и видеосъемке. В приборе предусмотрена плавная регулировка мощности. Подходит в качестве постоянного источника света.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter