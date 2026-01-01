Falcon Eyes LED-140 светодиодный осветитель

Модель оснащена шторками из алюминия. Корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика. За счет фактурной поверхности шторок, которые обладают высокой отражающей способностью, можно получить мягкое и рассеянное освещение. Шторки надежно крепятся и имеют долгий срок службы. В комплект входит конверсионный сменный светофильтр, который изменяет цветовую температуру до 3200 К.
Осветитель может быть закреплен на камере с помощью переходника типа холодного башмак с прижимным кольцом.
Питание осуществляется от встроенного Li-ion аккумулятора, а также возможно от сети с использованием зарядного устройства, которое входит в комплект.
Технические характеристики:
- количество светодиодов – 140
- размер излучающей поверхности, мм – 127x84
- цветовая температура, К – 5500 ±200
- фильтры – белый матовый, пурпурный и оранжевый (3200 К)
- световой поток, Лм – 753
- индекс цветопередачи – CRI >80
- угол освещения – 40 град. (½ Ео)
- регулировка мощности плавная – от 0 до 100%
- индикатор заряда батареи – да
- тип крепления – холодный башмак
- напряжение источника питания, В – 5,5-9,5 постоянного тока
- питание – Li-ion аккумулятор
- потребляемая мощность, Вт – 8,4
- средний срок службы, ч – ≥50 000
- размеры осветителя, мм – 140x97x56
- вес с аккумулятором, г – 330
- габаритные размеры упаковки, мм – 175х160х82
- вес с упаковкой, г – 698