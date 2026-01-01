Falcon Eyes LED-140 светодиодный осветитель

Описание

Модель оснащена шторками из алюминия. Корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика. За счет фактурной поверхности шторок, которые обладают высокой отражающей способностью, можно получить мягкое и рассеянное освещение. Шторки надежно крепятся и имеют долгий срок службы. В комплект входит конверсионный сменный светофильтр, который изменяет цветовую температуру до 3200 К.

Осветитель может быть закреплен на камере с помощью переходника типа холодного башмак с прижимным кольцом.

Питание осуществляется от встроенного Li-ion аккумулятора, а также возможно от сети с использованием зарядного устройства, которое входит в комплект.

Технические характеристики: