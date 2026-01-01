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Falcon Eyes LED-140 светодиодный осветитель

Falcon Eyes LED-140 светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-279

Falcon Eyes LED-140 – легкая и компактная светодиодная подсветка на 140 светодиодов для равномерного освещения для видео- или фотосъемки. Применяется в качестве постоянного источника света. Оснащена плавной регулировкой мощности.

Цветовая температура данной модели составляет 5400 К.

Описание

Модель оснащена шторками из алюминия. Корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика. За счет фактурной поверхности шторок, которые обладают высокой отражающей способностью, можно получить мягкое и рассеянное освещение. Шторки надежно крепятся и имеют долгий срок службы. В комплект входит конверсионный сменный светофильтр, который изменяет цветовую температуру до 3200 К.

Осветитель может быть закреплен на камере с помощью переходника типа холодного башмак с прижимным кольцом.

Питание осуществляется от встроенного Li-ion аккумулятора, а также возможно от сети с использованием зарядного устройства, которое входит в комплект.

Технические характеристики:

  • количество светодиодов – 140
  • размер излучающей поверхности, мм – 127x84
  • цветовая температура, К –  5500 ±200
  • фильтры – белый матовый, пурпурный и оранжевый (3200 К)
  • световой поток, Лм – 753
  • индекс цветопередачи – CRI >80
  • угол освещения – 40 град. (½ Ео)
  • регулировка мощности плавная – от 0 до 100%
  • индикатор заряда батареи – да
  • тип крепления – холодный башмак
  • напряжение источника питания, В – 5,5-9,5 постоянного тока
  • питание – Li-ion аккумулятор
  • потребляемая мощность, Вт – 8,4
  • средний срок службы, ч – ≥50 000
  • размеры осветителя, мм – 140x97x56
  • вес с аккумулятором, г – 330
  • габаритные размеры упаковки, мм – 175х160х82
  • вес с упаковкой, г – 698

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes LED-140 с креплением типа холодный башмак.
  • Рассеивающие пластиковые светофильтры – смягчающий белый 5200 К, пурпурный и оранжевый на 3200 К.
  • Li-ion аккумулятор.
  • Зарядное устройство 220 В.

 

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