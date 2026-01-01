GreenBean UltraPanel 576 LED осветитель панель светодиодная

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей, они генерируют 3800 лм света высокого спектрального качества. Плавная регулировка яркости от 100 процентов до полного отключения с шагом 1 процент без мерцания и цветового сдвига. Все настройки отображаются на ЖК-экране.

Поворотная лира смещается вдоль корпуса и позволяет установить осветительную панель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения обеспечивает продолжительную работу и не мешает записи звука при съемке. Панель поставляется с двумя фильтрами (оранжевый и белый рассеивающий) для решения различных задач. Питание осуществляется от сети или от аккумулятора серии NP, поэтому осветитель можно использовать на выездных съемках.