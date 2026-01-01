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GreenBean UltraPanel 576 LED осветитель панель светодиодная

GreenBean UltraPanel 576 LED осветитель панель светодиодная

GreenBean
Артикул: OLE-0403

GreenBean UltraPanel 576 LED – ультратонкая профессиональная светодиодная осветительная панель из 576 суперъярких светодиодов. Дает равномерный световой поток с цветовой температурой 5500 К. Изготовлена из алюминиевого сплава. Размер 225x220 см. Коэффициент CRI 95. Толщина без учета выступающих деталей консоли всего 2,5 см. Прекрасно подходит для фото- и видеосъемки.

Описание

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей, они генерируют 3800 лм света высокого спектрального качества. Плавная регулировка яркости от 100 процентов до полного отключения с шагом 1 процент без мерцания и цветового сдвига. Все настройки отображаются на ЖК-экране.
 
Поворотная лира смещается вдоль корпуса и позволяет установить осветительную панель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения обеспечивает продолжительную работу и не мешает записи звука при съемке. Панель поставляется с двумя фильтрами (оранжевый и белый рассеивающий) для решения различных задач. Питание осуществляется от сети или от аккумулятора серии NP, поэтому осветитель можно использовать на выездных съемках.
 
Весь набор упакован в легкую удобную сумку для транспортировки.
 
Технические характеристики:
  • мощность, Вт – 38
  • количество-во светодиодов – 576
  • цветовая температура, К – 5500 ±200
  • освещение, лм – 3800
  • CRI – >95
  • угол луча, град. – 45
  • фильтры (в комплекте) – белый рассеивающий, оранжевый
  • дисплей – LCD
  • крепление – 5/8"
  • размеры (с креплением), мм – 298x300x55
  • вес (без фильтров и сумки), кг – 1,1
  • вес (с упаковкой), кг – 2,2

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