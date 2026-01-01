GreenBean UltraPanel 576 LED осветитель панель светодиодная

- мощность, Вт – 38
- количество-во светодиодов – 576
- цветовая температура, К – 5500 ±200
- освещение, лм – 3800
- CRI – >95
- угол луча, град. – 45
- фильтры (в комплекте) – белый рассеивающий, оранжевый
- дисплей – LCD
- крепление – 5/8"
- размеры (с креплением), мм – 298x300x55
- вес (без фильтров и сумки), кг – 1,1
- вес (с упаковкой), кг – 2,2
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.