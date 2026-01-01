GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный

Описание

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками и регулируемой цветовой температурой. Суперъяркие светодиоды обеспечивают равномерный световой поток с плавной регулировкой цветовой температуры от 3000К до 6000К. Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач по освещению.

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК-экране.

Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира, с возможностью смещения вдоль корпуса, позволяет пользователю установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке.

В комплекте шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики: