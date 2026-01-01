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GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: NVF-8913

GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color – осветительная панель с регулируемой цветовой температурой 3000К-6000К.

Панель относится к категории ультратонких, оснащена 1806 суперъяркими светодиодами и имеет коэффициент CRI 95. Питание возможно как от сети 220В, так и от аккумулятора V-mount. В комплекте шторки. Размер – 800x227 мм.

Описание

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками и регулируемой цветовой температурой. Суперъяркие светодиоды обеспечивают равномерный световой поток с плавной регулировкой цветовой температуры от 3000К до 6000К. Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач по освещению. 

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК-экране.

Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира, с возможностью смещения вдоль корпуса, позволяет пользователю установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке. 

В комплекте шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 120
  • кол-во светодиодов – 1806
  • цветовая температура, К – 3000-6000 (плавная, ±200К)
  • значение CRI – >95
  • угол луча, град. – 45
  • регулировка яркости – 0-100%, плавная
  • дисплей – LCD
  • размер (с креплением), мм – 858x315x55
  • вес (без фильтров и сумки), кг – 3,3
  • вес (с упаковкой), кг – 6,8

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean Ultrapanel 1806 LED BD Bi-color.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сумка.
  • Адаптер питания.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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