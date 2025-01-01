images
Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого

Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого

Savage
Артикул: NVF-2742

Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.

Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Бумажные фоны не зря являются самыми популярными фонами не только в профессиональных, но и в домашних фотостудиях. Такой интерес продиктован свойствами бумажного фона, которые относятся к его основным преимуществам.

Белый бумажный фон практически не имеет текстуры, поэтому ничто не отвлекает внимание зрителя от объекта съемки - будь то съемка портрета, фотография на документы, съемка для каталогов или предметка. Бумажные фоны матовые, это значит, что свет ложится равномерно и гарантировано отсутствие бликов на поверхности. Плотность и упругость бумаги обеспечивают плавные переходы, в том числе от стены к полу.

Опытные фотографы знают, что бумажный фон легко пачкается и истирается, продавливается обувью. Этот "недостаток" легко компенсируется относительно невысокой стоимостью. Для студий, где происходит интенсивная съемка, предпочтительней и экономически выгодней покупать фоны длиной пять и более метров.

Не стоит также забывать, что бумажный фон обладает всеми свойствами бумаги, поэтому на нем можно рисовать, делать граффити и даже распечатывать картины.

Комплектация

  • Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
  • Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный (супер-белый)
  • Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный

