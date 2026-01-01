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GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: NVF-8911

GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color – осветительная панель с регулируемой цветовой температурой 3000К-6000 К.

Панель относится к категории ультратонуих, оснащена 1092 супер-яркими светодиодами и имеет коэффициент CRI 95. Питание возможно как  от сети 220В, так и от аккумулятора V-mount. В комплекте шторки. Размер – 500x227 мм.  

Описание

Ультратонкая светодиодная осветительная панель со шторками и регулируемой цветовой температурой. Супер-яркие светодиоды обеспечивают равномерный световой поток с плавной регулировкой цветовой температуры от 3000К до 6000К. Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, высокая производительность освещения и надежная система управления делают прибор пригодным для решения самых сложных задач освещения. 

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с повышеной светоотдачей. Яркость плавно регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на ЖК экране.

Высокий коэффициент CRI обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету.

Поворотная лира с возможностью смещения вдоль корпуса, позволит установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления. Бесшумная конвекционная система охлаждения не помешает записи звука при съемке. 

В комплекте шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 72
  • кол-во светодиодов – 1092
  • цветовая температура, К – 3000-6000 (плавная, ±200К)
  • значение CRI – >95
  • угол луча, град. – 45
  • регулировка яркости – 0-100%, плавная
  • дисплей – LCD
  • размер (с креплением), мм – 560x315x55
  • вес (без фильтров и сумки), кг – 2,15
  • вес (с упаковкой), кг – 4,4

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean Ultrapanel 1092 LED BD Bi-color.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сумка.
  • Адаптер питания.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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