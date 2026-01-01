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GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель

GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный LED-осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-2587

Светодиодный осветитель GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 100 Вт, LCD дисплей, плавная регулировка яркости 10-100%, 16-ти канальный пульт дистанционного управления.

Описание

Прибор является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 100 LEDX2 BW. В последней версии появился пульт дистанционного управления, с помощью которого можно менять яркость осветителя, а также вкллючать и выключать его. По-прежнему, осветители этой серии оснащены ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 30000 часов) и минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет, экономия электроэнергии составляет до 80% (по сравнению с галогенными осветителями).

Современный светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры (5600±200К) и высокое значение индекса цветопередачи (CRI>95) при любой яркости.

Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 10-100 с шагом 1.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Встроенный в корпус вентилятор служит для защиты от перегрева.

В комплекте поставки миеется рефлектор диаметром 185 мм. Параболическая форма создает направленный пучок света, а внутреннее серебристое фактурное покрытие обеспечивает равномерное распределение света и плавный переход на границе пучка.

Металлический кронштейн позволяет наклонить осветитель вперед или назад и прочно зафиксировать положение. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.

Для удобства работы пульт ДУ устанавливается в горячий башмак камеры. Для его работы используется элемент питания CR2032. С помощью пульта можно как включать/выключать осветитель, так и регулировать яркость в пределах от 10 до 100% с шагом 1.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 100 Вт
  • световой поток - 11000 Лм
  • индекс цветопередачи CRI - >95
  • цветовая температура - 5600 +/- 200 К
  • регулировка мощности светового потока - плавная, от 10% до 100%
  • угол раскрытия светового потока - 120 град.
  • электропитание - 90-265 В, 50 Гц
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • размер крепления - 5/8“
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - сталь
  • размер с колпаком - 132х390 мм

Комплектация

  • Осветитель GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW.
  • Рассеиватель Bowens.
  • Пульт ДУ.
  • Защитный колпак.
  • Кабель питания.
  • Руководство по эксплуатации.

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Арт. DAN-1439
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Наличие
более 10 шт

Grifon LED SL 100W - светодиодный COB осветитель мощностью 100 Вт. Профессиональный студийный осветитель с широким функционалом и безупречным качеством освещения. Источник света высококачественный сверхяркий светодиод мощностью 100 Вт, обеспечивающий световой поток с цветовой температурой 5600 К и коэффициентом цветопередачи CRI более 93. Размер - 34х23х13 см. Байонет - Bowens.

16 560 ₽
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