GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный

Осветитель применяется в съемке кинофильмов или ТВ-передач в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, для освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.
Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет.
Цветовая температура 5500 К. Ее стабильность (5500±200К) и высокое значение индекса цветопередачи при любой яркости гарантирует применение современного светодиодного чипа.
Электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета.
Благодаря использованию металлического корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию.
Металлический кронштейн перемещается продольно по корпусу и позволяет сбалансировать вес осветителя с установленной на нем светоформирующей насадкой. Кронштейн дает возможность наклонить осветитель вперед/назад и прочно зафиксировать положение. В нем предусмотрено крепление для зонта.
Характеристики:
- мощность светодиода, Вт – 100
- цветовая температура, К – 5500±200
- индекс цветопередачи (CRI) – ≥95
- угол светового пучка, град. – 120 (без рефлектора)
- регулировка мощности – 10-100% (с шагом 1%)
- охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
- байонет – Bowens
- крепление – 5/8" (16 мм)
- питание – 220 В, 50 Гц
- материал корпуса – алюминиевый сплав
- материал крепления – сталь
- размеры корпуса без кронштейна, мм – 375х145х138
- вес (без рефлектора), кг – 2,65