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GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный
GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный

GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: NVF-8920

GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW – светодиодный осветитель с байонетом Bowens.

Мощность светодиода 100 Вт. Имеет LCD-дисплей и возможность плавной регулировки яркости 10-100%.

Описание

Осветитель применяется в съемке кинофильмов или ТВ-передач в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, для освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет.

Цветовая температура 5500 К. Ее стабильность (5500±200К) и высокое значение индекса цветопередачи при любой яркости гарантирует применение современного светодиодного чипа.

Электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета.

Благодаря использованию металлического корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию.

Металлический кронштейн перемещается продольно по корпусу и позволяет сбалансировать вес осветителя с установленной на нем светоформирующей насадкой. Кронштейн дает возможность наклонить осветитель вперед/назад и прочно зафиксировать положение. В нем предусмотрено крепление для зонта.

Характеристики:

  • мощность светодиода, Вт – 100
  • цветовая температура, К – 5500±200
  • индекс цветопередачи (CRI) – ≥95
  • угол светового пучка, град. – 120 (без рефлектора)
  • регулировка мощности – 10-100% (с шагом 1%)
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • байонет – Bowens
  • крепление – 5/8" (16 мм)
  • питание – 220 В, 50 Гц
  • материал корпуса – алюминиевый сплав
  • материал крепления – сталь
  • размеры корпуса без кронштейна, мм – 375х145х138
  • вес (без рефлектора), кг – 2,65

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