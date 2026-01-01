GreenBean SunLight 100 LEDX2 BW осветитель светодиодный

Описание

Осветитель применяется в съемке кинофильмов или ТВ-передач в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, для освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет.

Цветовая температура 5500 К. Ее стабильность (5500±200К) и высокое значение индекса цветопередачи при любой яркости гарантирует применение современного светодиодного чипа.

Электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета.

Благодаря использованию металлического корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию.

Металлический кронштейн перемещается продольно по корпусу и позволяет сбалансировать вес осветителя с установленной на нем светоформирующей насадкой. Кронштейн дает возможность наклонить осветитель вперед/назад и прочно зафиксировать положение. В нем предусмотрено крепление для зонта.

Характеристики: