images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель
GreenBean Space 600D светодиодный осветитель

GreenBean Space 600D светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8613

Студийный светодиодный осветитель GreenBean Space 600D сбалансирован по "дневному" свету с универсальным типом питания, имеет регулировку мощности, удобный тип питания, легок в транспортировке и хранении, подойдет для студийной и выездной съемки,для театрального представления или для использования на концертной площадке, благодаря воспроизведению режимов спецэффектов. 

Описание

GreenBean Space 600D-очень яркий студийный светодиодный осветитель.

Особенности осветителя:

  • Сбалансирован по "дневному" свету.
  • Мощность-600 Вт.
  • 11 световых спецэффектов: «молния», «фейерверк», «фотовспышка», «пульсирующий свет», «полицейская машина», «SOS», «неисправная лампа», «сигнал поворота», «фара-прожектор», «экран телевизора» ,«луч шоулайт».
  • Цветовая температура 5500К±200К.
  • Высокий уровень цветопередачи CRI/TLCI ⩾95.
  • Выносной блок управления c ручкой для переноски.
  • Регулировка мощности.
  • Три режима работы вентилятора.
  • Три варианта электропитания: от сети, внешнего источника и от аккумуляторов V-mount.
  • Есть возможность управление при помощи пульта ДУ (приобретается отдельно), со смартфона по Bluetooth, по протоколу DMX-512.
  • Глубокий рефлектор диаметром 21 см с «зеркальной» фактурной поверхностью и уголом распространения светового потока 15°.

  • Байонет Bowens.


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Три важных фотосовета
Три важных фотосовета
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.