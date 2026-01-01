GreenBean Space 600D светодиодный осветитель

Артикул: DAN-8613

Студийный светодиодный осветитель GreenBean Space 600D сбалансирован по "дневному" свету с универсальным типом питания, имеет регулировку мощности, удобный тип питания, легок в транспортировке и хранении, подойдет для студийной и выездной съемки,для театрального представления или для использования на концертной площадке, благодаря воспроизведению режимов спецэффектов.