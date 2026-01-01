GreenBean Space 600D светодиодный осветитель

GreenBean Space 600D-очень яркий студийный светодиодный осветитель.
Особенности осветителя:
- Сбалансирован по "дневному" свету.
- Мощность-600 Вт.
- 11 световых спецэффектов: «молния», «фейерверк», «фотовспышка», «пульсирующий свет», «полицейская машина», «SOS», «неисправная лампа», «сигнал поворота», «фара-прожектор», «экран телевизора» ,«луч шоулайт».
- Цветовая температура 5500К±200К.
- Высокий уровень цветопередачи CRI/TLCI ⩾95.
- Выносной блок управления c ручкой для переноски.
- Регулировка мощности.
- Три режима работы вентилятора.
- Три варианта электропитания: от сети, внешнего источника и от аккумуляторов V-mount.
- Есть возможность управление при помощи пульта ДУ (приобретается отдельно), со смартфона по Bluetooth, по протоколу DMX-512.
- Глубокий рефлектор диаметром 21 см с «зеркальной» фактурной поверхностью и уголом распространения светового потока 15°.
Байонет Bowens.