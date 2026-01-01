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GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель
GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-5858

Светодиодный осветитель GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX.

Осветитель bi-color выполненный в виде трубы с 56 сдвоенными диодами. Мощность - 20 Вт, регулируемая цветовая температура от 2700 до 6500 К, CRI > 95. Также есть возможность регулировки яркости и управления по DMX512. В комплекте сетевой адаптер, кабель питания и кабель DMX. Вес - 0,48 кг, длина - 64 см.

Описание

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

Цветовая температура осветителя изменяется с шагом 50 К при помощи регулирования 108 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100 % с шагом 1 %. Параметры осветителя устанавливаются при помощи трех пыле-, влагозащищенных кнопок, расположенных на корпусе. Интуитивно-понятный интерфейс дает возможность быстро сменить режим освещения. Над клавиатурой расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2,5х1 см - достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.

Кнопка включения и выключения находится на одном из торцов осветителя. На другом торце располагаются разъемы DMX 3pin вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Прибор может закрепляться на стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Его также можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить, например на кинотейп.

Характеристики:

  • мощность - 20 Вт
  • количество светодиодов - 56
  • создаваемая освещенность (1м) - 400 лк
  • регулирование яркости - от 1 до 100 проц. )
  • цветовая температура - 2700-6500 К
  • коэффициент CRI - >95
  • управление осветителем - встроенная панель управления, возможность управления по DMX
  • материал корпуса - металл, пластик
  • размер - 60х3,8х3,8 см
  • вес осветителя (без адаптера питания) - 0,48 кг

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