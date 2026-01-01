GreenBean LedFlow 2ft Bi-color DMX светодиодный осветитель

Описание

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

Цветовая температура осветителя изменяется с шагом 50 К при помощи регулирования 108 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Яркость освещения меняется от 0 до 100 % с шагом 1 %. Параметры осветителя устанавливаются при помощи трех пыле-, влагозащищенных кнопок, расположенных на корпусе. Интуитивно-понятный интерфейс дает возможность быстро сменить режим освещения. Над клавиатурой расположен OLED-дисплей с высоким разрешением размером 2,5х1 см - достаточно крупный с четкими символами, отображающий установленные параметры.

Кнопка включения и выключения находится на одном из торцов осветителя. На другом торце располагаются разъемы DMX 3pin вход и выход, дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Прибор может закрепляться на стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Его также можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить, например на кинотейп.

Характеристики: