GreenBean GB-5B LED осветитель накамерный светодиодный

Описание

Портативный накамерный осветитель GreenBean для видеокамер, обеспечивает равномерное освещение и возможность регулировки как яркости так и цветовой температуры светового потока. Осветитель работает от аккумуляторов Sony серии NP. В комплекте с осветителем поставляется аккумулятор F750 и зарядное устройство. С аккумуляторным адаптером могут использоваться следующие модели аккумуляторов: D08S / D16S / D28S.

Характеристики: