GreenBean GB-5B LED осветитель накамерный светодиодный

Портативный накамерный осветитель GreenBean для видеокамер, обеспечивает равномерное освещение и возможность регулировки как яркости так и цветовой температуры светового потока. Осветитель работает от аккумуляторов Sony серии NP. В комплекте с осветителем поставляется аккумулятор F750 и зарядное устройство. С аккумуляторным адаптером могут использоваться следующие модели аккумуляторов: D08S / D16S / D28S.
Характеристики:
- мощность, Вт – 9,4
- цветовая температура, К – 3000-5400 (регулируемая)
- угол освещения, град. – 60
- напряжение питания, В –7,4 постоянного тока
- средний срок службы, ч – 30 000
- режим охлаждения – естественная вентиляция теплоотводящего корпуса
- используемые аккумуляторы – F550 / F750 / F960 / F970
- размер, мм – 120х115х60
- вес нетто, г – 235