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GreenBean GB-5B LED осветитель накамерный светодиодный

GreenBean GB-5B LED осветитель накамерный светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-5061

GreenBean GB-5B LED – осветитель накамерный светодиодный. Дает равномерное освещение, имеется возможность регулировки яркости и цветовой температуры светового потока. Аккумулятор в комплекте.

Описание

Портативный накамерный осветитель GreenBean для видеокамер, обеспечивает равномерное освещение и возможность регулировки как яркости так и цветовой температуры светового потока. Осветитель работает от аккумуляторов Sony серии NP. В комплекте с осветителем поставляется аккумулятор F750 и зарядное устройство. С аккумуляторным адаптером могут использоваться следующие модели аккумуляторов: D08S / D16S / D28S.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 9,4
  • цветовая температура, К – 3000-5400 (регулируемая)
  • угол освещения, град. – 60
  • напряжение питания, В –7,4 постоянного тока
  • средний срок службы, ч – 30 000
  • режим охлаждения – естественная вентиляция теплоотводящего корпуса
  • используемые аккумуляторы – F550 / F750 / F960 / F970
  • размер, мм – 120х115х60
  • вес нетто, г – 235

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