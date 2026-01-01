GreenBean Fresnel 300 LED X3 Bi-color DMX осветитель студийный
Артикул: DAN-6772

Осветитель студийный GreenBean Fresnel 300 LED X3 Bi-color DMX.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля, мощность светодиода 300 Вт, цветовая температура от 2800 до 6500 К. На приборе имеется ЖК-дисплей, электронный диммер, встроенный вентилятор. Прибор поддерживает технологии DMX512, возможна фокусировка светового пучка и управление со смартфона по Bluetooth. Корпус - металлический.


Описание

Осветитель с линзой Френеля позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>96) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Особенностью данной модели является новая оптическая схема с линзой Френеля и конденсором. На светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию светового потока.

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка ("flood") до положения узкого пучка ("spot") происходит за 7 оборота рукоятки.

Осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 300 Вт
  • цветовая температура - 2800-6500 К
  • индекс цветопередачи CRI - >96
  • регулировка яркости - 5-100%, плавная
  • рабочая температура - от 0 до 35 град. С
  • максимально допустимая относительная влажность - 95%
  • охлаждение - активное (контроль температуры, встроенный малошумный вентилятор)
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер (без крепления) - 340х220х310 мм
  • вес осветителя - 9 кг

Комплектация

  • Осветитель студийный GreenBean Fresnel 300 LED X3 Bi-color DMX.
  • Кронштейн крепежный.
  • Шторки.
  • Руководство по эксплуатации.

