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GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель
GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель

GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9252

Большая и гибкая световая панель GreenBean FreeLight 672 bi-color 1000х1400 мм, 672 SMD-светодиодов, 300 Вт, 4380 лк, 3000–5600 К, динамические световые спецэффекты, CRI > 96, питание от сети 220 В или аккумулятора V-mount. Степень пыле-влагозащиты IP67. Осветитель может поддерживает режим SPECIAL – воспроизведения 7 встроенных световых динамических спецэффектов: световая имитация сигнала SOS, имитация свечения от экрана телевизора, имитация световой вспышки молнии во время грозы, имитация фотовспышки, динамическая световая пульсация «теплого белого» света, световые вспышки с регулируемой частотой.

Описание

Характеристики:

  • мощность - 300 Вт
  • световой поток - 600 люкс
  • индекс цветопередачи CRI - >96
  • цветовая температура - 3000-5600 К
  • управление DMX - DMX512
  • вес осветителя - 1.6 кг
  • Питание от аккумуляторов (в комплект не входят) - тип Sony V-mount 12.8В *2

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1 420 ₽
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