GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель

Характеристики:
- мощность - 300 Вт
- световой поток - 600 люкс
- индекс цветопередачи CRI - >96
- цветовая температура - 3000-5600 К
- управление DMX - DMX512
- вес осветителя - 1.6 кг
- Питание от аккумуляторов (в комплект не входят) - тип Sony V-mount 12.8В *2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Большая и гибкая световая панель GreenBean FreeLight 672 bi-color 1000х1400 мм, 672 SMD-светодиодов, 300 Вт, 4380 лк, 3000–5600 К, динамические световые спецэффекты, CRI > 96, питание от сети 220 В или аккумулятора V-mount. Степень пыле-влагозащиты IP67. Осветитель может поддерживает режим SPECIAL – воспроизведения 7 встроенных световых динамических спецэффектов: световая имитация сигнала SOS, имитация свечения от экрана телевизора, имитация световой вспышки молнии во время грозы, имитация фотовспышки, динамическая световая пульсация «теплого белого» света, световые вспышки с регулируемой частотой.
Характеристики:
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Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.