GreenBean FreeLight 672 bi-color светодиодный осветитель

Артикул: DAN-9252

Большая и гибкая световая панель GreenBean FreeLight 672 bi-color 1000х1400 мм, 672 SMD-светодиодов, 300 Вт, 4380 лк, 3000–5600 К, динамические световые спецэффекты, CRI > 96, питание от сети 220 В или аккумулятора V-mount. Степень пыле-влагозащиты IP67. Осветитель может поддерживает режим SPECIAL – воспроизведения 7 встроенных световых динамических спецэффектов: световая имитация сигнала SOS, имитация свечения от экрана телевизора, имитация световой вспышки молнии во время грозы, имитация фотовспышки, динамическая световая пульсация «теплого белого» света, световые вспышки с регулируемой частотой.