GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель

Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 300 LED RGB представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке. Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.
На световой панели размером 400x265 мм расположено 1536 сверхъярких SMD-светодиодов (384 группы по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 300 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 4000 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 900/2000/600 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).
Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.
Характеристики:
- Мощность - 300 Вт
- Кол-во светодиодов - 1536 (RGBW)
- Размер излучающей поверхности - 400 x 265 мм
- Световой поток R: 4200 люм, G: 7500 люм, B: 1500 люм, W: 21000 люм
- Освещенность (на расстоянии 1 м) R: 900 лк, G: 2000 лк, B: 600 лк, W: 4000 лк
- Цветовая температура 2000–10000 K
- Регулировка цветового тона полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%)
- CRI /TLCI ≥ 96
- Регулировка яркости 1–100% (шаг 1%)
- Угол раскрытия светового луча ок.120º
- Фильтр - нейтральный рассеивающий, съемный
- Управление осветителем встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512
- Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект), от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)
- Система охлаждения - пассивная
- Тип крепления на стойку - 5/8"
- Материал - алюминиевый сплав
- Размеры осветителя (без лиры и шторок) - 490х390х95мм
- Вес осветителя (с лирой и шторками) - 4.6 кг
- Размеры сумки - 570х470х130мм
- Вес с сумкой - 5.9 кг