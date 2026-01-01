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GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-9038

Светодиодная панель RGBW, 300 Вт, 1536 светодиодов, регулируемая цветовая температура 2000–10000 К, полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%), режимы имитации светофильтров, 10 спецэффектов с пользовательскими настройками (мерцание свечи, полицейская машина, огонь, фейерверк, дискотека, молния и др.), CRI /TLCI≥ 96, динамические световые эффекты, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона по Bluetooth, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, питание от сети 220 В или двух аккумуляторов V-mount.

Описание

Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 300 LED RGB представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке. Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.

На световой панели размером 400x265 мм расположено 1536 сверхъярких SMD-светодиодов (384 группы по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 300 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 4000 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 900/2000/600 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

 

Характеристики:

  • Мощность - 300 Вт
  • Кол-во светодиодов - 1536 (RGBW)
  • Размер излучающей поверхности - 400 x 265 мм
  • Световой поток R: 4200 люм, G: 7500 люм, B: 1500 люм, W: 21000 люм
  • Освещенность (на расстоянии 1 м) R: 900 лк, G: 2000 лк, B: 600 лк, W: 4000 лк
  • Цветовая температура 2000–10000 K
  • Регулировка цветового тона полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%)
  • CRI /TLCI ≥ 96
  • Регулировка яркости 1–100% (шаг 1%)
  • Угол раскрытия светового луча ок.120º
  • Фильтр - нейтральный рассеивающий, съемный
  • Управление осветителем встроенная панель управления; BLUETOOTH (APP для смартфона); DMX512
  • Питание осветителя - от сети через адаптер AC =100-240В 50Гц (входит в комплект), от сети через адаптер DC =15-18В (не входит в комплект), от аккумулятора V-mount =14.8В (аккумулятор приобретается отдельно)
  • Система охлаждения - пассивная
  • Тип крепления на стойку - 5/8"
  • Материал - алюминиевый сплав
  • Размеры осветителя (без лиры и шторок) - 490х390х95мм
  • Вес осветителя (с лирой и шторками) - 4.6 кг
  • Размеры сумки - 570х470х130мм
  • Вес с сумкой - 5.9 кг

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