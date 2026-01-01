GreenBean DayLight III 300 LED RGB светодиодный осветитель

Описание

Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 300 LED RGB представляет собой универсальный Bi-color и RGB источник света со сверхъяркими SMD-светодиодами и возможностью дистанционного управления со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Осветитель выдает яркий световой поток от «холодного» белого до «тёплого» белого оттенка, но может также выдавать цветное освещение в полной цветовой гамме с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%). В осветитель также предустановлены 10 динамических спецэффектов с пользовательскими настройками, которые можно использовать для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке. Приложение GreenBean DayLight позволяет задавать все параметры осветителя: менять яркость, цветовую температуру, цветовой тон, назначать канал DMX на экране мобильного устройства прямо во время съемки.

На световой панели размером 400x265 мм расположено 1536 сверхъярких SMD-светодиодов (384 группы по 4 светодиода белого W + красного R + зеленого G + синего B света) общей мощностью 300 Вт. Светодиоды формируют световой поток с освещенностью 4000 лк на расстоянии 1 метр (для белого света) или 900/2000/600 лк на расстоянии 1 метр (для красного/зеленого/синего света).

Осветитель обеспечивает высокий индекс цветопередачи (CRI /TLCI ≥ 96) во всем диапазоне регулировки яркости и цветовой температуры. Снятые кадры будут отображать весь спектр цветовых оттенков.

Характеристики: