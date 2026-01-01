GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Артикул: DAN-8698

Светодиодная панель GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color, имеет мощность 100 Вт, регулирувку яркости от 5 до 100%, возможность дистанционного управления по Bluetooth или по протоколу DMX512, CRI /TLCI ≥ 96, диапазон цветовой температуры 2800–6500 К, толщину панели 8 см, дисплей с подсветкой, панель управления с горячими клавишами, корпус из алюминия, удобную и вместительную сумку для переноски. Осветитель может использоваться для съемак в офисе, профессиональной студии и на телевидиние для создания яркого "дневного" освещения.

