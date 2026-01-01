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GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8698

Светодиодная панель GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color, имеет мощность 100 Вт, регулирувку яркости от 5 до 100%, возможность дистанционного управления по Bluetooth или по протоколу DMX512, CRI /TLCI ≥ 96, диапазон цветовой температуры 2800–6500 К, толщину панели 8 см, дисплей с подсветкой, панель управления с горячими клавишами, корпус из алюминия, удобную и вместительную сумку для переноски. Осветитель может использоваться для съемак в офисе, профессиональной студии и на телевидиние для создания яркого "дневного" освещения.

Описание

Особенности:

  • Мощность 100 Вт

  • Диапазон цветовой температуры 2800–6500 К

  • Точная настройка цветовой температуры с шагом ±25К

  • Панель управления с горячими клавишами

  • Дисплей с подсветкой 65х30 мм

  • Три варианта электропитания

  • Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth и по протоколу DMX512

  • Толщина панели всего 8 см

  • Легкий корпус из алюминия

  • Тихая работа при любом режиме освещения

Комплектация:

  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color со шторками
  • Нейтральный рассеивающий фильтр
  • Тканевый рассеиватель
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Сумка для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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Наличие
более 10 шт

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6 290 ₽
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