GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Особенности:
Мощность 100 Вт
Диапазон цветовой температуры 2800–6500 К
Точная настройка цветовой температуры с шагом ±25К
Панель управления с горячими клавишами
Дисплей с подсветкой 65х30 мм
Три варианта электропитания
Дистанционное управление со смартфона по Bluetooth и по протоколу DMX512
Толщина панели всего 8 см
Легкий корпус из алюминия
Тихая работа при любом режиме освещения
Комплектация:
- Осветитель светодиодный GreenBean DayLight III 100 LED Bi-color со шторками
- Нейтральный рассеивающий фильтр
- Тканевый рассеиватель
- Сетевой адаптер
- Кабель питания
- Сумка для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон