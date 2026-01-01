GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный

Осветитель предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки, подойдет для кинопроизводства, телевидения, студии фэшн-съемки, предметной и рекламной фотографии, свадебной фотосъемки.
Панель состоит из 768 светодиодов (384-white и 384-RGB) общей мощностью 200 Вт и формирует световой поток 18000 Лм. Высокий индекс CRI (более 95) обеспечивает точную передачу цветовых оттенков. Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне от 2800К до 9990K.
Прибор имеет информативный ЖК-дисплей с подсветкой и три кнопки-валкодера для управления настройками. Интерфейс управления предлагает усовершенствованные уровни управления настройками тона, насыщенности и яркости. Значение Hue, Saturation, Red, Green, Blue отображается на экране осветителя и на экране пульта.
Управление мощностью и цветовой температурой осветителя можно производить с помощью пульта дистанционного управления с ЖК-дисплеем, который входит в комплект поставки. Также возможно управление со смартфона по каналу Bluetooth с помощью соответствующего программного обеспечения.
На пульте и на приборе можно выбрать одну из 6 групп и один из 51 канала в каждой группе.
Характеристики:
- мощность - 200 Вт
- кол-во светодиодов - 768 светодиодов (384-white + 384-RGB)
- размер излучающей поверхности, мм - 450x260
- освещенность (1 м, 5600К) - 3100 лк
- световой поток - 18000 лм
- цветовая температура - 2800К - 9990K
- регулировка цветового тона - есть (RGB палитра)
- индекс CRI - более 95
- TLCI - более 98
- регулировка яркости, проц. - 0 - 99 плавная
- угол луча, град. - 120
- управление функциями - панель управления, пульт ДУ, DMX, Bluetooth
- дистанция управления - до 30 м
- количество групп/каналов - 6/51
- разъем DMX - RJ45
- фильтр - есть (рассеивающий, съемный)
- шторки - есть
- дисплей - есть, с подсветкой
- тип питания осветителя - сетевой адаптер AC-110~220В DC-26V, 2 отсека V-mount
- система охлаждения - пассивная
- тип крепления - 5/8"
- материал корпуса - алюминиевый сплав, поликарбонат
- материал кронштейна - алюминиевый сплав
- габаритные размеры (без лиры), мм - 510x90x300
- вес (с лирой), кг - 4,3
- размеры упаковки, мм - 580х380х190
- вес (с упаковкой), кг - 6,1