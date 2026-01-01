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GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный

GreenBean DayLight 200 LED RGB осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: DAN-1025

GreenBean DayLight 200 LED RGB - осветитель светодиодный мощностью 200 Вт.

Световая панель с современными RGB светодиодами, регулируемой цветовой температурой 2800-9990К, четырехлепестковыми шторками и универсальным типом питания. Мощность - 200 Вт. 

Описание

Осветитель предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки, подойдет для кинопроизводства, телевидения, студии фэшн-съемки, предметной и рекламной фотографии, свадебной фотосъемки.

Панель состоит из 768 светодиодов (384-white и 384-RGB) общей мощностью 200 Вт и формирует световой поток 18000 Лм. Высокий индекс CRI (более 95) обеспечивает точную передачу цветовых оттенков. Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне от 2800К до 9990K.

Прибор имеет информативный ЖК-дисплей с подсветкой и три кнопки-валкодера для управления настройками. Интерфейс управления предлагает усовершенствованные уровни управления настройками тона, насыщенности и яркости. Значение Hue, Saturation, Red, Green, Blue отображается на экране осветителя и на экране пульта.

Управление мощностью и цветовой температурой осветителя можно производить с помощью пульта дистанционного управления с ЖК-дисплеем, который входит в комплект поставки. Также возможно управление со смартфона по каналу Bluetooth с помощью соответствующего программного обеспечения.

На пульте и на приборе можно выбрать одну из 6 групп и один из 51 канала в каждой группе.

Характеристики:

  • мощность - 200 Вт
  • кол-во светодиодов - 768 светодиодов (384-white + 384-RGB)
  • размер излучающей поверхности, мм - 450x260
  • освещенность (1 м, 5600К) - 3100 лк
  • световой поток - 18000 лм
  • цветовая температура - 2800К - 9990K
  • регулировка цветового тона - есть (RGB палитра)
  • индекс CRI - более 95
  • TLCI - более 98
  • регулировка яркости, проц. - 0 - 99 плавная
  • угол луча, град. - 120
  • управление функциями         - панель управления, пульт ДУ, DMX, Bluetooth
  • дистанция управления - до 30 м
  • количество групп/каналов - 6/51
  • разъем DMX - RJ45
  • фильтр - есть (рассеивающий, съемный)
  • шторки - есть
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер AC-110~220В DC-26V, 2 отсека V-mount
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав, поликарбонат
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • габаритные размеры (без лиры), мм - 510x90x300
  • вес (с лирой), кг - 4,3
  • размеры упаковки, мм - 580х380х190
  • вес (с упаковкой), кг - 6,1

Комплектация

  • Светодиодная панель DayLight LED с лирой и шторками.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Руководство по эксплуатации.

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