Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм

Описание

Фон Grifon DC-1521BG двусторонний (красный кирпич/зеленый) 150×210 см

Grifon DC-1521BG — это двусторонний каркасный фон для фотосъемки размером 150×210 см. Он имеет две цветовые стороны: «красный кирпич» и зеленый хромакей, что позволяет быстро менять фон под разные задачи, не занимая дополнительное место в студии.

Фон предназначен для использования на выездных съемках или в небольших студиях. Благодаря каркасной конструкции он легко складывается и раскладывается, а в сложенном виде занимает минимум места при хранении и транспортировке.

Фоны такого типа не требуют особой системы установки — их можно просто прислонить к любой вертикальной поверхности (стенам, шкафам). Однако для съемок на свободном пространстве, улице или в студии вы можете использовать систему установки фонов типа «ворота» или просто повесить фон на стойку 2,1 метра или больше с помощью студийных прищепок