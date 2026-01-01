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Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм
Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм
Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм
Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм
Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм

Grifon DC-1521BG фон двусторонний красный кирпич-зеленый 150х210 cм

Grifon
Артикул: NVF-9703

Grifon DC-1521BG - фон двусторонний, красный кирпич-зеленый, размер - 150х210 cм. Каркасный фон используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.

Описание

Фон Grifon DC-1521BG двусторонний (красный кирпич/зеленый) 150×210 см

Grifon DC-1521BG — это двусторонний каркасный фон для фотосъемки размером 150×210 см. Он имеет две цветовые стороны: «красный кирпич» и зеленый хромакей, что позволяет быстро менять фон под разные задачи, не занимая дополнительное место в студии.

Фон предназначен для использования на выездных съемках или в небольших студиях. Благодаря каркасной конструкции он легко складывается и раскладывается, а в сложенном виде занимает минимум места при хранении и транспортировке.

Фоны такого типа не требуют особой системы установки — их можно просто прислонить к любой вертикальной поверхности (стенам, шкафам). Однако для съемок на свободном пространстве, улице или в студии вы можете использовать систему установки фонов типа «ворота» или просто повесить фон на стойку 2,1 метра или больше с помощью студийных прищепок

Комплектация

В стандартную поставку входит только сам фон.

  • Двусторонний каркасный фон (150×210 см) — 1 шт.

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